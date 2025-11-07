خبرگزاری کار ایران
دستگیری ۶۳۰ نفر در طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد درغرب استان تهران

دستگیری ۶۳۰ نفر در طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد درغرب استان تهران
کد خبر : 1710719
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد و دستگیری ۶۳۰ نفر اوباش و حامل سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا علیزاده با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح برخورد با اراذل و اوباش و همچنین حاملان سلاح سرد در روز گذشته مصادف با ۱۴ آبان در ۶ شهرستان تابعه غرب استان تهران اجرا شد.

 

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در جریان اجرای این طرح و با هماهنگی مرجع قضائی تعداد ۶۳۰ نفر از حاملان سلاح سرد و اوباش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه ۶۲۱ تیغه سلاح سرد از اراذل و اوباش کشف شد، ادامه داد: در جریان اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد، یک قبضه سلاح گرم و ۳۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۱۱۷ خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در خصوص دستاوردهای طرح اجرا شده در شهرستان‌های غرب استان تهران، گفت: با اجرای طرح امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد، تعداد ۲۲۲ دستگاه خودرو و ۱۱۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف و پلاک مخدوش توقیف و با تلاش ماموران انتظامی و دستگیری ۶۴ سارق، ۱۸ دستگاه خودروی سرقتی نیز کشف شد.

سرهنگ علیزاده با اشاره به پاکسازی ۱۹۷ نقطه به عنوان پاتوق اوباش و حاملان سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران، گفت: در این راستا ۸۲ واحد صنفی و قهوه خانه متخلف نیز به عنوان پاتوق اوباش و افراد حامل سلاح سرد برابر هماهنگی قضائی پلمب شد.

سرهنگ علیزاده در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند، گفت: پلیس با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود با قاطعیت با قانون‌شکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت در جامعه برخورد خواهد کرد تا احساس امنیت در جامعه افزایش یابد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

