واژگونی خودروی آئودی با ۱۰ مصدوم عراقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر استان ایلام، حمزه محمدی مقدم با اعلام این خبر اظهار داشت: در ساعت ۲۰:۲۳ دقیقه پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری آئودی در محور ایلام – سرابله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.