واژگونی خودروی آئودی با ۱۰ مصدوم عراقی
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از مصدومیت ۱۰ نفر عراقی براثر واژگونی خودروی آئودی در محور ایلام – سرابله و مصدوم شدن ۱۰ نفر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان ایلام، حمزه محمدی مقدم با اعلام این خبر اظهار داشت: در ساعت ۲۰:۲۳ دقیقه پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری آئودی در محور ایلام – سرابله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت خبر تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین شهری سهراهی کارزان به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام ادامه داد: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که پس از انجام ارزیابی اولیه و اقدامات پیشبیمارستانی، ۴ نفر از مصدومان توسط نیروهای امدادی هلالاحمر و سایر مصدومان نیز با همکاری تیمهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.