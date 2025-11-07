خبرگزاری کار ایران
انتشار فهرست محصولات غیرمجاز آرایش چشم و ابرو

انتشار فهرست محصولات غیرمجاز آرایش چشم و ابرو
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های آرایشی چشم و ابرو را که فاقد مجوز و ایمنی لازم هستند، اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تعدادی از محصولات آرایشی چشم و ابرو به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی معتبر، در گروه فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند. فهرست این محصولات به شرح زیر است: 

سرم دور چشم BALANCE

ریمل‌های SUPER CURL و PAULA DORF

سایه‌های چشم NAKED، DoDo Girl، ANYLADY، ROMCOM، Mini Queen beauty، Queen و PINK KEY

خط چشم PARIS و ESTEE LAUDER

برس زاویه‌دار ابرو SHEGLAM

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد این فرآورده‌ها به دلیل ترکیبات نامشخص و نداشتن مجوزهای رسمی بهداشتی، غیرمجاز شناخته شده‌اند و در اولویت اقدامات نظارتی قرار دارند.

