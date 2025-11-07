۳ کشته در تصادف وانت و تریلی در اتوبان شهید هاشمی تهران

به گزارش ایلنا، اورژانس استان تهران اعلام کرد: در ساعت ۰۹:۳۷ صبح روز جمعه، ۱۶ آبان ۱۴۰۴، حادثه‌ای بر اثر تصادف یک دستگاه وانت با یک دستگاه تریلی در اتوبان شهید هاشمی، مسیر جنوب به شمال و در ابتدای صالح‌آباد رخ داد.

به‌محض اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، یک دستگاه موتورلانس و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

متأسفانه در این سانحه، سه نفر جان خود را از دست دادند.

