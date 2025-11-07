اورژانس تهران اعلام کرد؛
۳ کشته در تصادف وانت و تریلی در اتوبان شهید هاشمی تهران
اورژانس استان تهران از وقوع حادثهی تصادف یک دستگاه وانت با یک دستگاه تریلی در اتوبان شهید هاشمی، خبر داد.
به گزارش ایلنا، اورژانس استان تهران اعلام کرد: در ساعت ۰۹:۳۷ صبح روز جمعه، ۱۶ آبان ۱۴۰۴، حادثهای بر اثر تصادف یک دستگاه وانت با یک دستگاه تریلی در اتوبان شهید هاشمی، مسیر جنوب به شمال و در ابتدای صالحآباد رخ داد.
بهمحض اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، یک دستگاه موتورلانس و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
متأسفانه در این سانحه، سه نفر جان خود را از دست دادند.