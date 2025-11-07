فریز تخمک؛ راهی برای حفظ باروری زنان

به گزارش ایلنا، مریم محل دشتیان، عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره روش فریز تخمک توضیح داد: فریز تخمک یک راهکار مؤثر برای حفظ باروری زنان در شرایطی است که فرد به دلایل مختلف از جمله ابتلا به سرطان، بیماری‌های خودایمنی، نارسایی تخمدان یا دلایل اجتماعی امکان باردار شدن ندارد.

وی افزود: این تکنیک همچنین برای بانک‌های اهداکننده تخمک و در شرایط خاص بالینی مانند نبود اسپرم در روز جمع‌آوری تخمک، استفاده می‌شود.

محل دشتیان تصریح کرد: با افزایش سن و کاهش کیفیت تخمک‌ها شانس بارداری موفق پایین می‌آید که برای جبران این مشکل و حفظ قدرت باروری در سنین بالا می‌توان تا سن ۳۵ تا ۴۰ سالگی نسبت به فریز تخمک اقدام کرد.

به گفته وی، اولین قدم برای فریز تخمک، مشاوره با پزشک متخصص باروری است تا وضعیت سلامت فرد، سطح هورمون‌ها و ذخیره تخمدان را بررسی کرده و بر اساس آن برنامه‌ای برای تحریک تخمدان و برداشت تخمک‌ها تنظیم شود.

مراحل فریز تخمک

وی مراحل فریز تخمک را شامل، تحریک تخمک گذاری، استخراج تخمک از تخمدان و انجماد تخمک در دمای پایین عنوان کرد و گفت: تحریک تخمدان با داروهای هورمونی می‌تواند سبب افزایش تعداد تخمک‌های بالغ شود که این داروها معمولا شامل هورمون‌های محرک FSH و LH است.

تکرار تحریک تخمدان برای فریز تخمک؛ فرصت یا خطر؟

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: تحریک تخمدان با داروهای هورمونی برای فریز تخمک، گاهی چند بار تکرار می‌شود تا تعداد بیشتری تخمک بالغ جمع‌آوری شود. در حالی که برخی محققان می‌گویند این کار مشکلی برای ذخیره تخمک‌ها ایجاد نمی‌کند، با این حال، گروه دیگری هشدار می‌دهند که مصرف زیاد داروهای تحریک کننده ممکن است باعث کاهش سریع‌تر ذخیره تخمک‌ها شود.

استخراج تخمک

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: مرحله جمع‌آوری تخمک یکی از حساس‌ترین فرآیندهای IVF است که در آن تخمک‌های رشد یافته از تخمدان‌ها جمع‌آوری می‌شوند. در این روش بازیابی تخمک‌ها، از سونوگرافی ترانس واژینال برای هدایت سوزن به فولیکول‌ها استفاده می‌شود. جراحی با استفاده از بیهوشی انجام می‌شود تا از درد و استرس زیاد جلوگیری شود.

محل دشتیان تصریح کرد: استخراج تخمک در دختران باکره به این صورت است که پزشک با سوزن بسیار نازک از طریق دیواره واژن یا شکم تحت بی‌حسی موضعی یا بیهوشی عمومی به تخمدان‌ها دسترسی پیدا می‌کند.

به گفته وی، این فرایند از زمان استخراج تا انتقال به آزمایشگاه جنین‌شناسی حدود ۳۰ دقیقه طول می‌کشد و فرد معمولاً چند ساعت بعد مرخص می‌شود؛ ممکن است چند روز درد یا گرفتگی خفیف شکم داشته باشد که طبیعی است و نیاز است برخی فعالیت‌های مراقبتی بعد از استخراج تخمک صورت بگیرد.

فرایند انجماد تخمک

به گزارش وبدا، محل دشتیان به توضیح فرایند انجماد تخمک پرداخت و گفت: تخمک‌ها در آزمایشگاه در نیتروژن مایع با دمای منفی ۱۹۶ درجه سلسیوس نگهداری می‌شوند تا فعالیت بیولوژیکی آن‌ها متوقف شود. در شرایط مناسب، این تخمک‌ها می‌توانند برای مدت طولانی نگهداری شوند، اما با توجه به افزایش خطر بارداری در سنین بالا توصیه می‌شود که اقدام به بارداری زودتر صورت بگیرد.

