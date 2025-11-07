دیدار رییس سازمان حفاظت محیط زیست با دبیرکل سازمان ملل

به گزارش ایلنا، در این دیدار، دبیرکل سازمان ملل ضمن ابلاغ سلام ویژه خود به رییس‌جمهور و ملت بزرگ ایران، حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون رییس‌جمهور را در این اجلاس راهبردی، حائز اهمیت دانست و بر نقش فعال ایران در مباحث جهانی مرتبط با تغییر اقلیم تأکید کرد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این دیدار، با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یک‌جانبه، تأکید کرد: حوزه محیط‌زیست باید از اقدامات قهرآمیز مصون بوده و همکاری‌های بین‌المللی در این عرصه بدون محدودیت و با محوریت منافع مشترک جهانی دنبال شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ضمن تأیید این دیدگاه، با اشاره به اهمیت درک تبعات تغییر اقلیم بر کشورهای مختلف، «عدالت اقلیمی» و توجه برابر به کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات آب‌وهوایی را از اولویت‌های اصلی نهادهای ذیل سازمان ملل برشمرد.

