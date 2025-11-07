ترافیک پایان هفته در راه شمال/ محور چالوس بسته و تردد در هراز و فشم با تغییرات مقطعی
همزمان با افزایش سفرها در پایان هفته، پلیس راه از اجرای طرحهای کنترل ترافیک در مسیرهای منتهی به شمال کشور خبر داد. محور چالوس بهصورت مرحلهای بسته میشود و در محورهای هراز و فشم نیز محدودیتها و یکطرفهسازی احتمالی اعمال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: با توجه به پیشبینی تراکم سنگین خودروها در مسیرهای شمالی، از صبح جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ برنامه ویژه مدیریت ترافیک در چند محور اجرایی میشود.
محور چالوس
طبق اعلام پلیس راه:
از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر ورود خودروها به آزادراه تهران–شمال برای حرکت به سمت چالوس کنترل و محدود میشود.
از ساعت ۱۳:۰۰ مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت شهر چالوس به طور کامل بسته خواهد شد.
از ساعت ۱۵:۰۰مسیر مرزنآباد به سمت کرج یکطرفه میشود و جریان ترافیک فقط به سمت جنوب خواهد بود.
این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و در صورت کاهش ترافیک، محور زودتر بازگشایی میشود. به گفته محبی، رفتوآمد ساکنان محلی در محور قدیم تا پل زنگوله امکانپذیر است، اما ورود خودروهایی که مقصدشان چالوس باشد، ممنوع خواهد بود.
محور هراز
جزئیات محدودیتها:
تردد تریلرها همچنان ممنوع است.
کامیون و کامیونت (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰ مجوز تردد ندارند.
پلیس راه تأکید کرده است در صورت شکلگیری ترافیک سنگین، احتمال یکطرفهسازی لحظهای برخی مقاطع محور وجود دارد.
محور فشم
در مسیر فشم – تهران، برای سرعتبخشیدن به تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ خروجی مسیر یکطرفه خواهد شد.
توصیه پلیس به مسافران
سرهنگ محبی از مردم خواست زمان سفر را به ساعات کمتردد منتقل کنند و گفت: دستورهای مأموران پلیس و تابلوهای نصبشده در مسیر باید بدون هیچگونه تردیدی رعایت شود.
وی اعلام کرد تمام واحدهای عملیاتی پلیس راه در محورهای شمالی مستقر هستند و دوربینهای نظارتی وضعیت تردد را به شکل لحظهای پایش میکنند.