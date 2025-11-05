به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در آیین افتتاحیه بیست و چهارمین اردوی عشایر کشور با اشاره به اهمیت آموزش در جوامع عشایری گفت: آموزش عشایری جلوه‌ای از تحقق عدالت آموزشی و پاسداشت تنوع فرهنگی در ایران است.

وی با تأکید بر این‌که برگزاری اردوی ملی عشایر نمادی از عزم نظام آموزشی برای ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری در سراسر کشور است، افزود: آموزش عشایری نه‌تنها مسیری برای رشد علمی دانش‌آموزان، بلکه پلی میان فرهنگ، تولید و هویت ایرانی به‌شمار می‌آید.

حکیم‌زاده با مرور پیشینه آموزش عشایری در کشور اظهار کرد: این نظام آموزشی که بر پایه اندیشه‌های زنده‌یاد محمد بهمن‌بیگی شکل گرفته، امروز بخشی مؤثر از راهبرد عدالت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش است و استمرار آن، نشان‌دهنده اهتمام دولت چهاردهم به فرصت‌های برابر تحصیلی برای همه کودکان ایران است.

وی با اشاره به آخرین آمارها گفت: هم‌اکنون ۷۱۲۵ مدرسه عشایری در سراسر کشور فعال است و بیش از ۲۱۲ هزار دانش‌آموز عشایری در مقاطع پیش‌دبستانی تا متوسطه دوم در حال تحصیل هستند. از این میان، بیش از ۲۵۰ مدرسه شبانه‌روزی از جمله ۵۰ هنرستان ویژه دانش‌آموزان عشایری فعالیت دارند. همچنین ۱۲۳ هنرستان فنی‌وحرفه‌ای و ۸۲ هنرستان کاردانش برای این قشر دایر شده است.

معاون آموزش ابتدایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی در مناطق عشایری را توسعه مدارس شبانه‌روزی دانست و گفت: این مدارس به دانش‌آموزانی که پس از پایان ابتدایی در مناطق کم‌جمعیت امکان ادامه تحصیل ندارند، فرصت حضور در مقاطع بالاتر را می‌دهند.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های مهارتی افزود: تعداد مدارس فنی‌وحرفه‌ای عشایری طی سال گذشته از ۱۴ به ۲۱ واحد افزایش یافته و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های مهارتی، ضمن ارتقای بهره‌وری، به حفظ میراث فرهنگی و صنایع‌دستی عشایر نیز کمک می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنانش اردوی ملی عشایر را تصویری باشکوه از تکثر فرهنگی ایرانی ـ اسلامی توصیف کرد و گفت: در لباس‌ها، آیین‌ها، غذاها و هنرهای اقوام مختلف، می‌توان جلوه‌ای از ایران سرافراز را مشاهده کرد. فرزندان عشایر، مردمانی غیور و مولدند که با کم‌ترین امکانات، بیشترین سهم را در تولید و امنیت غذایی کشور دارند.

وی در پایان با اشاره به جهت‌گیری دولت چهاردهم و سیاست‌های رئیس‌جمهور دکتر مسعود پزشکیان خاطرنشان کرد: محور اصلی برنامه‌های آموزشی کشور، تحقق فرصت برابر یادگیری برای همه کودکان است؛ چرا که راه توسعه همه‌جانبه ایران از مدرسه می‌گذرد و مدارس عشایری مصداق روشن عدالت آموزشی در عمل‌اند.

