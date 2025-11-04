اهدای بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خون طی هفت ماه سال جاری

به گزارش ایلنا، شهرام میرزایی معاون اجتماعی سازمان ضمن اعلام این مطلب گفت: طی مدت یاد شده استان سیستان و بلوچستان با بیش از ۱۳ درصد، استان زنجان با نزدیک به ۱۳ درصد و استان فارس با نزدیک به ۹ درصد بیشتری رشد آمار اهدای خون طی مدت یاد شده را به خود اختصاص داده اند.

میرزایی افزود: شاخص اهدای خون بانوان گرچه اندکی افزایش نشان می‌دهد اما همچنان کمی کمتر از ۵ درصد اهدای خون کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اعلام کرد: بررسی آمار نشان می‌دهد که استان لرستان و خراسان شمالی با نزدیک به ۹ درصد، استان قزوین با نزدیک به ۸ درصد و کرمانشاه وایلام با کمی بیش از ۷ درصد از بالاترین شاخص اهدای خون بانوان برخوردار هستند.

میرزای افزود: طی مدت یاد شده استان تهران با ثبت ۲۲۱ هزار و ۴۰۶ اهدای خون بیش از ۱۵ درصد خون اهدایی کشور را به ثبت رسانده است و پس از آن استانهای فارس با نزدیک به ۸ درصد و استان خراسان رضوی با بیش از ۷ درصد رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

معاون اجتماعی سازمان شاخص اهدای مستمر طی هفت ماه گذشته را نزدیک به ۵۵ درصد دانست و افزود: استانهای سمنان با شاخص اهدای مستمر بیش از ۶۸، گلستان با نزدیک به ۶۶ و قم با بیش از ۶۵ درصد، بیشترین خون اهدایی را از اهدا کنندگان یاد شده به دست آورده اند.

وی با اشاره به ترکیب گروه‌های خونی در کشور گفت: جالب است بدانید بیش از ۳۴ درصد از اهدا کنندگان دارای گروه خونی O+ هستند و این گروه خونی بیشترین فراوانی را بین اهدا کنندگان داراست.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون، دارندگان این گروه خونی غیر از گروه‌های منفی به همه گروه‌های خونی می‌تواند خون اهدا کند. اما AB- با فراوانی کمتر از ۱ درصد کمترین میزان خون دریافتی از اهدا کنندگان را به خود اختصاص داده است. این گروه خونی خوشبختانه از تمام گروه‌های خونی منفی می‌تواند خون دریافت کند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از تمامی اهدا کنندگانی که این کار انسان دوستانه و نجات بخش را در برنامه زندگی خود قرار داده اند، از هموطنان دعوت کرد تا با اهدای خون ضامن سلامت جامعه باشند و از توسعه روز افزون علم پزشکی حمایت کنند. زیرا بسیاری از درمان‌ها نیازمند خون و فراورده‌های آن است و ارتقای علم پزشکی، افزایش متخصصان، فضاها و امکانات پزشکی افزایش روز افزون اهدای خون را برای حمایت از درمان طلب می‌کند.

