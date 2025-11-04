۸۹ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، این انتخاب بر پایه شاخص‌های استنادی و اثرگذاری علمی صورت گرفته است و هرساله توسط پروفسور John P. A. Ioannidis و همکارانش در دانشگاه استنفورد ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود، یکی از معتبرترین نظام‌های ارزیابی علمی در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. در این ارزیابی با استفاده از داده‌های پایگاه Scopus، شاخص‌های گوناگونی همچون تعداد استنادها، شاخص h-index، شاخص hm-index، جایگاه نویسندگی و شاخص ترکیبی (c-score) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اعضای هیأت علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی شامل دکتر حسن اعتصامی، دکتر مرتضی آغباشلو، دکتر کوروش وحدتی، دکتر زهرا امام‌جمعه، دکتر امید بزرگ‌حداد، دکتر مهدی جنوبی، دکتر حسین موسی‌زاده، دکتر شاهین رفیعی، دکتر علی عبدالخانی، دکتر محمود امید و دکتر مقداد جورغلامی هستند.

در این فهرست از اعضای هیأت علمی دانشکدگان فنی، دکتر حامد میرزاده سلطان‌پور، دکتر عطاالله طالعی‌زاده، دکتر رضا توکلی‌مقدم، دکتر سیدعلی ترابی، دکتر فرزاد خدابخشی، دکتر مصطفی باغانی، دکتر احسان هوشفر، دکتر جواد فیض، دکتر مسعود ربانی، دکتر مهدی آخوندزاده، دکتر محمد شکرچی‌زاده، دکتر فریبرز جولای، دکتر محمدحسین صراف‌زاده، دکتر مجتبی بهاالدینی، دکتر صادق واعظ‌زاده، دکتر مهدی اشجعی، دکتر نوید مستوفی، دکتر سعید شیبانی، دکتر فرشته رشچی، دکتر محسن حمزه، دکتر مهدی قراباغی، دکتر اکرم حسینیان سراجه‌لو، دکتر قادر فرجی، دکتر مسعود امامی، دکتر مجید صفرآبادی، دکتر محمدعلی اخوان‌بهابادی، دکتر پدرام حنفی‌زاده، دکتر محمد صیاد حقیقی، دکتر هادی عبداللهی، دکتر حسین شکوهمند، دکتر سهیل محمدی، رضا نادری و دکتر مجید بنی‌اسدی حضور دارند.

اعضای هیأت علمی دانشکدگان علوم در این فهرست شامل دکتر محمدرضا گنجعلی، دکتر مجید سعیدی، دکتر حسن سرشتی، دکتر طاهر علیزاده، دکتر جهانبخش قاسمی، دکتر حسین مهدوی، دکتر علیرضا بدیعی، دکتر محمدعلی آموزگار، دکتر جعفر حسن‌پور، دکتر هدیه ساجدی، دکتر فرنوش فریدبد، دکتر پرویز نوروزی، دکتر علیرضا شاکری، دکتر فرزانه شمیرانی، دکتر کامران اخباری، دکتر حمزه مهرابی، دکتر محمدرضا خزایی و دکتر وحید توکلی می‌شود.

از دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای نیز دکتر مهدی مهرپویا، دکتر رهام رفیعی، دکتر علی‌بخش کسائیان، دکتر یونس نوراللهی، دکتر حسین یوسفی، دکتر علیرضا اصلانی، دکتر فتح‌اله پورفیاض، دکتر سیدسعید حسینی، دکتر محمدحسین جهانگیر، دکتر فرامرز خدائیان چگنی، دکتر علیرضا ترابی، دکتر فاطمه یزدیان، دکتر مرتضی حسینی و دکتر مهدی فکور در این فهرست قرار دارند.

در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک نیز، دکتر علی‌اکبر صبوری و دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی به‌عنوان دانشمندان پراستناد معرفی شده‌اند. از مؤسسه ژئوفیزیک نیز نام دکتر امید علیزاده و دکتر علی غلامی در این فهرست به چشم می‌خورد.

همچنین دکتر احسان رسولی‌نژاد از دانشکده مطالعات جهان، دکتر آیدین سلام‌زاده از دانشکدگان مدیریت، دکتر محمدعلی بشارت از دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دکتر ریحانی لونی از دانشکده حکمرانی، دکتر روح‌الله نوری از دانشکده محیط‌زیست، دکتر علی طاهری میرقائد و دکتر وحید اکبری‌نژاد از دانشکده دامپزشکی و دکتر محمدرضا جلیلوند و دکتر شاهرخ اسدی از دانشکدگان فارابی در میان دانشمندان برتر سال ۲۰۲۵ قرار دارند.

