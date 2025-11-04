خبرگزاری کار ایران
ثبت ۲۶۱ هزار واقعه فوت در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴

بر اساس اعلام مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۶۱ هزار و ۵۹۱ واقعه فوت در کل کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۶۱ هزار و ۵۹۱ واقعه فوت در کل کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۴۵ هزار و ۷۵ فوت مردان و ۱۱۶ هزار و ۵۱۶ واقعه فوت زنان به ثبت رسیده است. 

بر اساس این گزارش استان گیلان با نرخ ۷.۶ در هزار نفر جمعیت بیشترین نرخ فوت و استان هرمزگان با نرخ ۴ در هزار نفر جمعیت کمترین نرخ فوت در بین استان‌ها را داشته اند. 

مرگ و میر از عوامل موثر حرکات جمعیتی است، آمار مربوط به وفات برای تهیه تخمین‌ها و پیش‌بینی‌هایی از جمعیت کل کشور و برای سطوح مختلف نواحی جغرافیایی در داخل یک کشور ضرورت دارند. زمان وقوع دقیق مرگ در جمعیت‌شناسی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

