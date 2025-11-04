به گزارش ایلنا، محمد حسین حسن زاده مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در جریان بازدید میدانی از کانال انتقال آب تالاب بین‌المللی قوری‌گول، نسبت به وضعیت نامطلوب این زیست‌بوم ارزشمند هشدار داد و بر ضرورت تسریع عملیات لایروبی و مرمت مسیر تأکید کرد.

حسن‌زاده با بیان اینکه فصل آبگیری تالاب از نیمه آبان‌ماه آغاز می‌شود، گفت: اقدامات صورت‌گرفته برای برقراری جریان پایدار آب کافی نیست. کانال آب‌آور تالاب به‌قدری فرسوده و تخریب شده که دیگر توان هدایت کامل حقابه را ندارد و این شرایط قوری‌گول را عملاً از نفس انداخته است.

وی افزود: اگر پیش از آغاز فصل سرما عملیات لایروبی و لوله‌گذاری در مسیر انتقال آب انجام نشود، در سال‌های آینده شاهد خشکی دائمی تالاب خواهیم بود. زمان برای نجات این تالاب محدود است و تأخیر در اجرای طرح‌ها خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به همراه دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست، آبگیری تالاب قوری‌گول به‌طور معمول از نیمه آبان تا نیمه اردیبهشت ادامه می‌یابد؛ اما در سال‌های اخیر، به دلیل فرسودگی و تخریب کانال آبرسان، حقابه این تالاب به‌طور کامل تأمین نشده و روند خشکی آن شدت گرفته است. قوری‌گول به‌عنوان یکی از تالاب‌های بین‌المللی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، زیستگاه مهم گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش به شمار می‌رود و حفظ آن نیازمند اقدام فوری و جدی دستگاه‌های مسئول است.

