به گزارش ایلنا به نقل از شهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران با تشریح جزئیات مرکز رصد و کنترل خدمات شهری گفت: این مرکز یک نهاد تخصصی و فناورانه در ساختار شهرداری تهران است که با هدف پایش، مدیریت و بهینه‌سازی خدمات شهری در سطح مناطق و نواحی پایتخت فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند، داده‌ها و عملکردهای مرتبط با خدمات شهری را به‌صورت لحظه‌ای (Real-Time) جمع‌آوری، تحلیل و گزارش می‌کند.

به گفته گودرزی، مرکز رصد به عنوان هسته‌ای مرکزی عمل می‌کند که تمامی فعالیت‌های مرتبط با رفت‌وروب، نگهداشت فضای سبز، جمع‌آوری زباله، مدیریت پسماند و خدمات شهری ویژه شهری را به شکل یکپارچه پایش می‌کند.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران تأکید کرد: ایجاد هماهنگی بین مناطق، نواحی و واحدهای اجرایی از دیگر کارکردهای این مرکز است که موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه خدمات شهری به‌صورت سریع، هدفمند و مبتنی بر داده انجام شود.

منابع تأمین داده در مرکز رصد

گودرزی با اشاره به اینکه داده‌های مرکز رصد از منابع متنوع و چندلایه تأمین می‌شود، اظهار کرد: نخستین منبع، داده‌های میدانی کارکنان شهرداری است. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط پاکبان‌ها، کارشناسان خدمات شهری و مسئولان نواحی به‌صورت روزانه و مستمر ثبت می‌شود.

وی افزود: دومین منبع، داده‌های سامانه‌ای و هوشمند است که شامل سیستم‌های GPS خودروها، سنسورهای هوشمند فضای سبز، سامانه‌های مدیریت پسماند و دوربین‌های نظارت شهری می‌شود.

به گفته گودرزی، سومین منبع داده‌ها گزارش‌های مردمی است که از طریق شبکه‌های نظارت مردمی و سامانه‌های ارتباطی آنلاین شهروندان از جمله اپلیکیشن‌ها و فرم‌های الکترونیکی دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: چهارمین منبع، داده‌های تحلیلی و تاریخی است که شامل سوابق عملکرد مناطق و پیمانکاران، بودجه‌ها، تخصیص اعتبارات و شاخص‌های کیفیت خدمات ارائه‌شده در گذشته است. با تلفیق این داده‌ها، مرکز رصد تصویری جامع از وضعیت خدمات شهری و عملکرد نیروهای اجرایی ایجاد می‌کند.

نحوه پایش شهر، مأموریت‌ها و نیروهای عملیاتی

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در تشریح نحوه عملکرد مرکز رصد گفت: این مرکز با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و ابزارهای تحلیل داده، وضعیت شهر و فعالیت‌های خدمات شهری را در سه سطح اصلی پایش می‌کند.

وی افزود: در گام نخست، پایش وضعیت شهر انجام می‌شود که شامل بررسی تمیزی معابر، وضعیت فضای سبز، تراکم زباله‌ها، شرایط بهداشت محیط و شاخص‌های کیفیت خدمات در مناطق مختلف است.

گودرزی ادامه داد: در گام دوم، مأموریت‌های خدمات شهری مورد رصد قرار می‌گیرد. هر فعالیت خدمات شهری اعم از جمع‌آوری زباله، رفت‌وروب، آبیاری فضای سبز و اقدامات ویژه دارای شاخص‌های عملکردی و زمان‌بندی مشخص است که در سامانه ثبت و تحلیل می‌شود.

وی در تشریح گام سوم گفت: پایش نیروهای عملیاتی و پاکبان‌ها نیز به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. مسیر و زمان اجرای فعالیت‌ها، میزان پوشش مأموریت‌ها، بهره‌وری و میزان پاسخگویی به شاخص‌های کیفیت توسط پاکبان‌ها و کارکنان به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود. این اطلاعات به مدیران مناطق و معاونت خدمات شهری ارائه می‌شود تا در صورت نیاز اصلاحات عملیاتی به‌سرعت انجام شود.

دستاوردهای مرکز رصد و کنترل خدمات شهری

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران با اشاره به نتایج فعالیت این مرکز گفت: نخستین دستاورد، بهبود کیفیت خدمات شهری است. با پایش دقیق فعالیت‌ها و شناسایی نقاط ضعف، خدمات به‌صورت هدفمند و با استاندارد بالاتر ارائه می‌شود.

وی افزود: دومین دستاورد، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و منابع است. تحلیل داده‌های عملکردی این امکان را فراهم کرده تا برنامه‌ریزی و تخصیص نیروی انسانی و تجهیزات با دقت و بهینه‌سازی بیشتری انجام شود.

به گفته گودرزی، سومین نتیجه فعالیت مرکز رصد، تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. مدیران و مسئولان شهری می‌توانند با دسترسی به گزارش‌های تحلیلی و نمودارهای عملکرد، تصمیماتی سریع و علمی اتخاذ کنند.

وی شفافیت و پاسخگویی را چهارمین دستاورد این مرکز دانست و گفت: گزارش‌های لحظه‌ای و تاریخچه عملکرد مناطق و پیمانکاران، امکان نظارت دقیق و پاسخگویی دقیق به شهروندان و مراجع نظارتی را فراهم فراهم می‌کند.

گودرزی در پایان اظهار کرد: پنجمین دستاورد این مرکز، پیشگیری از مشکلات و بحران‌ها است. با شناسایی نقاط پرخطر، تجمع زباله یا افت کیفیت خدمات، اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام می‌شود و از بروز هر گونه مشکلی جلوگیری می‌شود.

