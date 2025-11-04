خبرگزاری کار ایران
سخنگوی اورژانس تهران به ایلنا خبر داد:

مصدومیت ۱۵ دانش‌آموز در سانحه تصادف سه سرویس مدرسه

سخنگوی اورژانس تهران از حادثه تصادف سه دستگاه سرویس مدرسه در محدوده سبزدشت خبر داد.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا  اعلام کرد: حادثه‌ای در محدوده سبزدشت، واقع در جنوب غرب استان تهران داشتیم که در این حادثه سه دستگاه خودرو که سرویس مدرسه و حامل دانش‌آموزان بودند، دچار سانحه شدند. دو دستگاه از این خودروها سرویس دانش‌آموزان دختر و یک دستگاه سرویس دانش‌آموزان پسر بود.

وی افزود: در این حادثه، ۱۵ نفر از دانش‌آموزان مصدوم شدند که همگی پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس تهران، به بیمارستان امام حسین (ع) سبزدشت منتقل شدند.  برای این حادثه شش دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

