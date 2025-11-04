خبرگزاری کار ایران
تخریب ۲۱ کوره زغال آلاینده و غیرمجاز در رباط کریم
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از شناسایی و تخریب ۲۱ دهنه کوره زغال سنتی آلاینده و غیرمجاز در مناطق مختلف این شهرستان با حکم قضایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا فاضلی با اعلام این خبر گفت: در راستای مقابله با فعالیت واحدهای آلاینده و بهبود کیفیت هوای شهرستان، تیم کارشناسی این اداره سه واحد غیرمجاز تولید زغال سنتی را در روستاهای شهرستانک، علی‌آباد و محدوده ۴۵ متری فرودگاه شناسایی کردند. 

وی افزود: پس از اعلام جرم به مرجع قضایی و اخذ حکم تخریب، با همکاری بخشداری مرکزی، نیروی انتظامی و اداره راهداری، ۲۱ دهنه کوره تولید زغال سنتی در این مناطق تخریب شد. 

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، فاضلی با تأکید بر تداوم برخورد با واحدهای آلاینده اظهار داشت: این اداره به منظور صیانت از سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست، با همکاری سایر دستگاه‌ها و حمایت دستگاه قضایی، با هرگونه تخلف زیست محیطی بدون مماشات برخورد خواهد کرد. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم خاطرنشان کرد: کوره‌های زغال سنتی که عمدتاً در اراضی کشاورزی فعال هستند، خسارت‌های سنگینی به محیط زیست وارد می‌کنند و صاحبان این واحدها برای تأمین چوب مورد نیاز خود گاه به قطع درختان نیز اقدام می‌کنند.

