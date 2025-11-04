خبرگزاری کار ایران
هشدار سازمان غذا و دارو درباره بازسازی غیرمجاز ظروف نچسب

هشدار سازمان غذا و دارو درباره بازسازی غیرمجاز ظروف نچسب
کارشناس اداره غذا سازمان غذا و دارو، از مخاطرات بازسازی ظروف نچسب بدون مجوز بهداشتی خبر داد و گفت: استفاده از ظروف اکسیدشده، مواد نچسب صنعتی با گرید غیرغذایی و افزودنی‌های نامناسب در این فرآیند می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.

به گزارش ایلنا، نرگس سموری، با اشاره به انجام بازسازی در برخی کارگاه‌های فاقد مجوز افزود: نبود نظارت بهداشتی و انجام فرآیند در محیط‌های غیراستاندارد، احتمال آلودگی شیمیایی و کاهش ایمنی مصرف را افزایش می‌دهد. 

سموری تأکید کرد که صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت برای بازسازی ظروف نچسب تنها از سوی معاونت‌های غذا و دارو انجام می‌شود و صرفا واحدهای تولیدی دارای پروانه ساخت مجاز به اجرای این فرآیند هستند. 

به گفته وی، واحدهای صنفی فقط مجاز به جمع‌آوری ظروف مستهلک و ارسال آن‌ها به کارخانه‌ها یا کارگاه‌های دارای مجوز بهداشتی‌اند تا مراحل بازسازی تحت نظارت کامل انجام شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، ظروف بازسازی‌شده باید بر اساس استانداردهای ملی تولید شوند و درج عبارت بازسازی شده به‌صورت خوانا روی برچسب محصول الزامی است تا مصرف‌کنندگان از ماهیت کالا آگاه باشند.

