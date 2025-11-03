۶ هزار و ۶۰۰ خودرو با آلایندگی زیاد در مهر ماه جریمه شدند

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با تاکید بر به تشدید اقدامات سختگیرانه برای اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: هیچ مماشاتی با رانندگان خودروهای دودزا نمی‌کنیم. این خودروها با انتشار دود غلیظ موجب آلودگی هوا می شدند و عمدتاً شامل وسایل نقلیه فرسوده، فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص فنی در سیستم احتراق و اگزوز بود.

وی اظهار کرد: خودروهای دودزا توسط پلیس راهور پس از یک روز توقیف توسط پلیس با اخذ تعهد از مالک ترخیص می‌شوند و مالک موظف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به رفع نقص فنی خودرو اقدام و از ایجاد دودزا بودن آن جلوگیری کند.

رییس پلیس راهور پایتخت ادامه داد: مالک باید پس از رفع نقص جهت بازدید مجدد خودرو به پلیس راهور مراجعه کند در صورتی که ظرف مهلت تعیین‌ شده (۱۰ روز) مراجعه‌ ای صورت نگیرد، پلیس راهور اقدام به ثبت شکایت بابت نقص فنی خودرو خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون هوای پاک، خاطرنشان کرد: هم اینک پلیس راهور تهران بزرگ با بهره‌ گیری از گشت‌های محسوس و نامحسوس، دوربین‌های نظارتی و همکاری با سازمان محیط زیست و شهرداری تهران، طرح‌های مشترکی را برای شناسایی و برخورد با خودروهای آلاینده به اجرا گذاشته است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، هدف اصلی اجرای این طرح را کاهش سطح آلاینده‌های هوا و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی عنوان کرد.

وی یادآور شد: در شرایطی که تهران با بحران آلودگی هوا روبروست، نقش خودروهای دودزا در تشدید این بحران انکارناپذیر بوده و پلیس راهور با جدیت تمام در اجرای قانون، هیچ‌ گونه مماشاتی با رانندگان متخلف نخواهد داشت.

سردار موسوی پور افزود: خودروهایی که به هر دلیل از انجام معاینه فنی خودداری کرده یا با نقص فنی در سطح شهر تردد می‌کنند، مشمول جریمه و توقیف خواهند شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست تا با رعایت مقررات، انجام به‌موقع معاینه فنی و نگهداری صحیح خودرو، در کاهش آلودگی هوا مشارکت فعال داشته باشند.

به گفته وی؛ آلودگی هوا نه‌ تنها سلامت عمومی را تهدید می‌ کند، بلکه موجب افزایش بیماری‌های تنفسی، قلبی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود و مشارکت مردم در این زمینه، مکمل اقدامات پلیس و نهادهای مسئول خواهد بود.

به گزارش شهر، سردار موسوی پور خطاب به شهروندان گفت: آلودگی هوا مساله‌ای فراتر از یک تخلف رانندگی است؛ این یک تهدید جدی برای سلامت همه ماست. با انجام معاینه فنی منظم، استفاده از سوخت استاندارد، و خودداری از تردد با خودروهای فرسوده و دودزا، می‌توان گامی مؤثر در جهت حفظ هوای پاک برداشت، پلیس راهور در کنار شماست تا با همکاری جمعی، تهران را به شهری سالم‌تر و قابل‌ تنفس‌تر تبدیل کنیم.

