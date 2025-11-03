خبرگزاری کار ایران
سارق مسلح بدشانس؛ پلیس حین زورگیری از راه رسید

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت زورگیر مسلح در میدان محمدیه تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی انجام مأموریت گشت‌زنی مأموران کلانتری ۱۱۶ موسوی در ساعات پایانی شب گذشته و در محدوده میدان محمدیه تهران، یکی از گشت‌های انتظامی به فردی برخورد کردند که با سلاح سرد در حال زورگیری از شهروندان بود.

با اقدام به‌موقع مأموران برای دستگیری فرد مجرم، وی بدون توجه به دستور ایست پلیس و علیرغم اخطارهای قانونی و شلیک تیر هوایی هشداردهنده، با سلاح سرد به سمت مأموران حمله‌ور می شود.

نهایتا، ماموران با رعایت دقیق قانون به‌کارگیری سلاح و در جهت حفظ جان شهروندان و تأمین امنیت عمومی، ناچار به شلیک به سمت مهاجم شده و‌او را زمین‌گیر می کنند.

پلیس تهران بزرگ ضمن تأکید بر برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با عاملان جرایم خشن و افرادی که امنیت عمومی جامعه را تهدید می‌کنند، اعلام می‌دارد که حفظ امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز نیروی انتظامی است و هیچ‌گونه رفتار مجرمانه‌ای که آسایش عمومی را مختل کند، بدون پاسخ نخواهد ماند.

