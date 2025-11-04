«وحید شریعت» رئیس انجمن روانپزشکی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: کمبود تخت‌های روانپزشکی کودک و نوجوان حتی در شهرهای بزرگ نیز بسیار جدی است. این کمبود در تهران و شهرهای بزرگ وجود دارد. فقط شهرهای بزرگ دارای تخت‌های روانپزشکی کودک هستند و شهرهای کوچک فاقد این امکانات هستند. علاوه بر این، شهرهای بزرگ معمولاً باید پاسخگوی نیازهای شهرهای اطراف خود نیز باشند، بنابراین کمبود در این زمینه بسیار زیاد است.

به گفته وی، در شهر تهران در تماس با مراکزی هستیم که با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند و واقعاً کمبود به شکل نگران‌کننده‌ای جدی است. اگر یک کودک یا نوجوان داشته باشیم که در حال حاضر به ویژه در دوره نوجوانی دچار وضعیت اورژانسی از جمله اقدام به خودکشی باشد، چالش بسیار بزرگی برای پیدا کردن یک تخت بستری برای او وجود دارد.

رئیس انجمن روانپزشکی با بیان اینکه در حوزه متخصصین روانپزشکی کودک و نوجوان هم این کمبود وجود دارد، گفت: اصولاً تمایل همکاران برای اینکه به سمت فوق تخصص‌و فلوشیب‌ها بروند، بسیار کم شده است و این مسئله در کل رشته‌های پزشکی از جمله روانپزشکی وجود دارد. علت این موضوع آسیبی است که تعرفه‌های پایین به رشته‌های پزشکی که مبتنی بر ویزیت هستند، وارد کرده است. ویزیت سال‌ها پایین نگه داشته شده و عملا رشته‌هایی مانند داخلی، روانپزشکی و اطفال که مبتنی بر ویزیت هستند، دچار آسیب زیادی شدند و موجب شده افراد تمایلی به این رشته‌ها نداشته باشند.

وحید شریعت در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع پزشکان دنبال این هستند که یک مداخله موقتی ایجاد کنند که بتوانند به وسیله آن این کمبود را جبران کنند. تعرفه‌های پایین به پزشکی ما که باید بر اساس شرح حال و معاینه باشد، آسیب زده است. در روانپزشکی کودک و نوجوان نیز این مسئله وجود دارد، زیرا وقت بسیار زیادی از همکاران می‌گیرد. برای نمونه یک ویزیت کودک و نوجوان ممکن است تا دو برابر یک بزرگسال نیاز به صرف وقت داشته باشد، در حالی که هزینه ویزیت ممکن است تنها ۱۰ درصد بیشتر باشد. بنابراین منطقی است که بسیاری از افراد تمایلی به ورود به حوزه روانپزشکی کودک و نوجوان نداشته باشند.

وی اظهار کرد: هر تختی روانپزشکی کودک و نوجوان که وجود دارد تقریباً به صورت تمام وقت پر است؛ به طوری که ضریب اشغال بخش‌های روانپزشکی کودک و نوجوان به صددرصد می‌رسد و هیچ تخت خالی وجود ندارد. به محض اینکه یک نفر مرخص می‌شود، یک نفر دیگر بستری می‌شود و تعدادی از افراد نیز در انتظار بستری شدن هستند که عملاً جایی برای آن‌ها وجود ندارد.

شریعت با اشاره به اینکه آنچه که بیشتر موجب بستری شدن افراد در تخت‌های روانپزشکی می‌شود، در سنین مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، در سنین نوجوانی، پرخاشگری و اقدام به خودکشی معمولاً از علائم رایج است، همچنین علائم مربوط به اختلالات اوتیسم به ویژه در موارد شدید یا افرادی که مشکلات خانوادگی جدی دارند و اختلالات رفتاری کودک نیز بر این موضوع تأثیر می‌گذارد.

