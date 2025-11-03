آتش سوزی در بیمارستان بهارلو مصدومی نداشته است

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اعلام کرد: حدود ساعت ۱۳ امروز وقوع یک مورد حریق در طبقه سوم بیمارستان بهارلو گزارش شد. خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه مصدومی نداشت. با این حال، در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه و حفظ آمادگی عملیاتی، اورژانس استان تهران نسبت به اعزام لوجستیک اولیه به محل حادثه اقدام کرد تا در صورت نیاز احتمالی، خدمات فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

وی افزود: در این راستا، اورژانس تهران دو دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام کرد. خوشبختانه این حادثه بدون هیچ‌گونه مصدومیت خاتمه یافت. از شهروندان عزیز درخواست می‌شود نگران نباشند.

انتهای پیام/