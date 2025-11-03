خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری سارقان به عنف جنوب تهران

دستگیری سارقان به عنف جنوب تهران
کد خبر : 1708636
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری سارقان خشن خبر داد که در تهران بیش از دهها فقره سرقت به عنف و قاپ‌زنی انجام داده بود.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سردار علی ولیپورگودرزی اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر سرقت گوشی یک خانم در اواسط خردادماه امسال در خیابان خیام جنوبی و انتشار تصاویر صحنه سرقت سارق در فضای مجازی، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: در گام نخست با بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی، هویت سارق و همدست او مشخص شد و متهمان در مخل تردد خود در محله دروازه غار شناسایی شدند. بدنبال اطلاعات بدست آمده کارآگاهان با هماهنگی قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه، سارق و همدستش را دستگیر کردند.

سردار گودرزی ادامه داد: با تحقیقات پلیسی بعمل آمده از متهمان، سه نفر از مالخران سابقه‌دار نیز شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات در خصوص ارتباط آن‌ها با سایر سرقت‌ها و جرائم در حال انجام است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهمان تاکنون به دهها فقره سرقت بعنف و قاپ‌زنی اعتراف کرده‌اند و پرونده برای ادامه تحقیقات و رسیدگی قضایی در حال پیگیری است.

سردار گودرزی گفت: پلیس با افرادی که امنیت شهروندان را تهدید می‌کنند به شدت برخورد خواهد کرد و از مردم خواست هرگونه اطلاعات مربوط به جرائم مشابه را به فوریت‌های پلیسی۱۱۰ گزارش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ