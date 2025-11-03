دستگیری سارقان به عنف جنوب تهران
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری سارقان خشن خبر داد که در تهران بیش از دهها فقره سرقت به عنف و قاپزنی انجام داده بود.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار علی ولیپورگودرزی اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر سرقت گوشی یک خانم در اواسط خردادماه امسال در خیابان خیام جنوبی و انتشار تصاویر صحنه سرقت سارق در فضای مجازی، موضوع بهطور ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود: در گام نخست با بررسیهای میدانی و اطلاعاتی، هویت سارق و همدست او مشخص شد و متهمان در مخل تردد خود در محله دروازه غار شناسایی شدند. بدنبال اطلاعات بدست آمده کارآگاهان با هماهنگی قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه، سارق و همدستش را دستگیر کردند.
سردار گودرزی ادامه داد: با تحقیقات پلیسی بعمل آمده از متهمان، سه نفر از مالخران سابقهدار نیز شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات در خصوص ارتباط آنها با سایر سرقتها و جرائم در حال انجام است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهمان تاکنون به دهها فقره سرقت بعنف و قاپزنی اعتراف کردهاند و پرونده برای ادامه تحقیقات و رسیدگی قضایی در حال پیگیری است.
سردار گودرزی گفت: پلیس با افرادی که امنیت شهروندان را تهدید میکنند به شدت برخورد خواهد کرد و از مردم خواست هرگونه اطلاعات مربوط به جرائم مشابه را به فوریتهای پلیسی۱۱۰ گزارش دهند.