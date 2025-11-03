هوای تهران آلوده شد
در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۶ در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۱۹ روز هوای قابل قبول، ۹۰ روز هوای آلوده برای گروههای حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.
در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۶ در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد.
همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۱۸ و در شرایط آلوده قرار داشت.