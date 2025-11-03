کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی، امروز (دوشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، بارش باران، در برخی نقاط احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه با کاهش دما پیش بینی می شود.

روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در برخی نقاط استان گیلان بارش پراکنده رخ می دهد.

دوشنبه و سه شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش محسوس دما پیش بینی می شود.

دوشنبه در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شرق سمنان، سیستان و بلوچستان و شرق کرمان، سخه‌شنبه در شرق و جنوب شرق و چهارشنبه در جنوب شرق کشور وزش باد شدید، در برخی نقاط گردو خاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

دوشنبه و سه شنبه دریای خزر، دوشنبه خلیج فارس و سه شنبه و چهارشنبه دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۱ و کمینه دمای آن به ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.