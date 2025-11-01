ویدئو/ نجات خرس چهار ساله از تله سیمی
یک قلاده خرس قهوهای که در تله سیمی روستای گزنا آمل گرفتار شده بود بعد از زنده گیری در زیستگاه طبیعی رهاسازی شد.
به گزارش ایلنا، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: یک قلاده خرس قهوهای نر حدوداً چهار ساله که در محدوده روستای گزنا از توابع منطقه لاریجان شهرستان آمل در تله سیمی گرفتار شده بود، با تلاش مشترک نیروهای یگان حفاظت استان و مردم محلی نجات یافت.
به گزارش صدا و سیما، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با تاکید بر آموزش جوامع محلی و همکاری آنان برای جلوگیری از موارد مشابه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ یا نزدیکترین پاسگاه محیطبانی اطلاع دهند.