ویدئو/ نجات خرس چهار ساله از تله سیمی

به گزارش ایلنا، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: یک قلاده خرس قهوه‌ای نر حدوداً چهار ساله که در محدوده روستای گزنا از توابع منطقه لاریجان شهرستان آمل در تله سیمی گرفتار شده بود، با تلاش مشترک نیرو‌های یگان حفاظت استان و مردم محلی نجات یافت.

علیرضا ابراهیمی افزود: خرس نر جوان پس از فرآیند بیهوشی ایمن، بازگشایی تله، بررسی کامل دامپزشکی و اطمینان از سلامت عمومی، در محدوده‌ای امن و دارای منابع غذایی مناسب در منطقه حفاظت‌شده سیاه‌بیشه شهرستان آمل رهاسازی شد.

او با بیان اینکه این عملیات با هدف بازگرداندن گونه به زیستگاه طبیعی و کاهش تنش ناشی از تعارض انسان و حیات‌وحش انجام گرفت، ادامه داد: تله‌گذاری‌های غیرمجاز در حریم اراضی باغی از عوامل تهدیدکننده حیات‌وحش در مناطق کوهستانی است.

به گزارش صدا و سیما، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با تاکید بر آموزش جوامع محلی و همکاری آنان برای جلوگیری از موارد مشابه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.

