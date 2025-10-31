وی با اشاره به تحولات پیش‌روی نظام سلامت کشور از جمله سالمندی جمعیت، افزایش بیماری‌های غیرواگیر و تغییر الگوی عوامل خطر رفتاری گفت: برای پاسخ به این چالش‌ها، نوسازی نظام آموزش بهورزی با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، ارتقای جایگاه مربیان، جبران کمبود نیروی انسانی، توسعه استاندارد خانه‌های بهداشت و تقویت ارتباط نظام شبکه با برنامه پزشک خانواده از جمله برنامه‌های راهبردی وزارت بهداشت است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه خاطرنشان کرد: بهورزی رکن اصلی عدالت و تاب‌آوری نظام سلامت است. اگر امروز شاهد کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان و ارتقای شاخص‌های بهداشتی در کشور هستیم، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی بهورزان است.

وی خطاب به بهورزان گفت: شما از جمله افرادی هستید که نباید خسته شوید؛ چرا که سلامت و امید جامعه در گروی استقامت و عشق شما به خدمت است. هر جا خدمت ادامه دارد، حیات و سلامت نیز تداوم دارد.

بر اساس گزارش وبدا، اعتماد در پایان ضمن قدردانی از همه بهورزان، مربیان، کارشناسان و مدیران حوزه سلامت کشور، از خداوند متعال برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت کرد.