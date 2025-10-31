خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت عنوان کرد

بهورزان، پیشگامان عدالت و تاب‌آوری نظام سلامت کشور

بهورزان، پیشگامان عدالت و تاب‌آوری نظام سلامت کشور
کد خبر : 1707485
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در همایش کشوری بهورزان، مربیان و مراقبین سلامت نمونه کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با قدردانی از زحمات بهورزان و کارکنان شبکه بهداشت کشور، بر نقش بی‌بدیل آنان در تحقق عدالت و تاب‌آوری نظام سلامت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، کوروش اعتماد اظهار کرد: بهورزان و مراقبین سلامت، شریان‌های حیاتی نظام سلامت کشورند که در دورترین نقاط ایران، عدالت در سلامت را زنده نگه داشته‌اند. نظام شبکه بهداشت ایران از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، یکی از جامع‌ترین الگوهای مراقبت اولیه سلامت در جهان است و حتی سازمان جهانی بهداشت، واژه “بهورز” را به عنوان یک مدل بومی موفق در اسناد خود ثبت کرده است.

 

وی با اشاره به تحولات پیش‌روی نظام سلامت کشور از جمله سالمندی جمعیت، افزایش بیماری‌های غیرواگیر و تغییر الگوی عوامل خطر رفتاری گفت: برای پاسخ به این چالش‌ها، نوسازی نظام آموزش بهورزی با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، ارتقای جایگاه مربیان، جبران کمبود نیروی انسانی، توسعه استاندارد خانه‌های بهداشت و تقویت ارتباط نظام شبکه با برنامه پزشک خانواده از جمله برنامه‌های راهبردی وزارت بهداشت است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه خاطرنشان کرد: بهورزی رکن اصلی عدالت و تاب‌آوری نظام سلامت است. اگر امروز شاهد کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان و ارتقای شاخص‌های بهداشتی در کشور هستیم، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی بهورزان است.

وی خطاب به بهورزان گفت: شما از جمله افرادی هستید که نباید خسته شوید؛ چرا که سلامت و امید جامعه در گروی استقامت و عشق شما به خدمت است. هر جا خدمت ادامه دارد، حیات و سلامت نیز تداوم دارد.

بر اساس گزارش وبدا، اعتماد در پایان ضمن قدردانی از همه بهورزان، مربیان، کارشناسان و مدیران حوزه سلامت کشور، از خداوند متعال برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ