رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت عنوان کرد
بهورزان، پیشگامان عدالت و تابآوری نظام سلامت کشور
رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در همایش کشوری بهورزان، مربیان و مراقبین سلامت نمونه کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با قدردانی از زحمات بهورزان و کارکنان شبکه بهداشت کشور، بر نقش بیبدیل آنان در تحقق عدالت و تابآوری نظام سلامت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، کوروش اعتماد اظهار کرد: بهورزان و مراقبین سلامت، شریانهای حیاتی نظام سلامت کشورند که در دورترین نقاط ایران، عدالت در سلامت را زنده نگه داشتهاند. نظام شبکه بهداشت ایران از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، یکی از جامعترین الگوهای مراقبت اولیه سلامت در جهان است و حتی سازمان جهانی بهداشت، واژه “بهورز” را به عنوان یک مدل بومی موفق در اسناد خود ثبت کرده است.
وی با اشاره به تحولات پیشروی نظام سلامت کشور از جمله سالمندی جمعیت، افزایش بیماریهای غیرواگیر و تغییر الگوی عوامل خطر رفتاری گفت: برای پاسخ به این چالشها، نوسازی نظام آموزش بهورزی با بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال، ارتقای جایگاه مربیان، جبران کمبود نیروی انسانی، توسعه استاندارد خانههای بهداشت و تقویت ارتباط نظام شبکه با برنامه پزشک خانواده از جمله برنامههای راهبردی وزارت بهداشت است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه خاطرنشان کرد: بهورزی رکن اصلی عدالت و تابآوری نظام سلامت است. اگر امروز شاهد کاهش مرگومیر مادران و کودکان و ارتقای شاخصهای بهداشتی در کشور هستیم، نتیجه تلاشهای شبانهروزی بهورزان است.
وی خطاب به بهورزان گفت: شما از جمله افرادی هستید که نباید خسته شوید؛ چرا که سلامت و امید جامعه در گروی استقامت و عشق شما به خدمت است. هر جا خدمت ادامه دارد، حیات و سلامت نیز تداوم دارد.
بر اساس گزارش وبدا، اعتماد در پایان ضمن قدردانی از همه بهورزان، مربیان، کارشناسان و مدیران حوزه سلامت کشور، از خداوند متعال برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت کرد.