بازرسی مستمر وزارت بهداشت از واحدهای صنعتی برای صیانت از سلامت کارگران

«محسن فرهادی» رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره‌ی اقدامات این مرکز برای پایش سلامت کارگرانی که در محیط‌های صنعتی فعالیت دارند، گفت: ما برنامه‌هایی در مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت داریم که اولین و شاید مهم‌ترین برنامه‌مان بازرسی از واحدهای صنعتی است. این بازرسی‌ها برای آن است که بتوانیم آن‌ها را مخاطرات شغلی حفظ کرده و سلامت شغلی و بهداشت حرفه‌ای شاغلان خود را تأمین کنیم.

وی ادامه داد: در واحدهای صنعتی کارگران و شاغلینی که آنجا کار می‌کنند با آلاینده‌های مختلف و عوامل فیزیکی یا شیمیایی روبرو هستند. وظیفه همکاران ما این است که به واحدها سر بزنند و به کارفرما، چه دولتی و چه خصوصی، اعلام کنند که مثلاً چه آلاینده‌ای و یا عامل فیزیکی می‌تواند در درازمدت یا حتی در کوتاه‌مدت بر سلامت شغلی افراد تأثیر سوء بگذارد.

او تأکید کرد: در سطح مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، همکاران و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای ما مستقر هستند و از آنجا به بازرسی‌های خود می‌پردازند و نتایج را نیز پیگیری می‌کنند. تا جایی که شاید برخلاف میل ما مجبور شویم آن واحد کاری را به قوه قضائیه معرفی کنیم و پرونده‌اش را ارسال کنیم.

فرهادی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: گروه دیگری که سلامت شغلی آن‌ها را کنترل می‌کنیم، شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور است. همکاران ما در کمیته‌های استانی مشاغل سخت و زیان‌آور عضو هستند و در بازرسی‌های مستمر خود این مشاغل را شناسایی می‌کنند. مثلاً افرادی که در شرایط سخت مانند معدن کار می‌کنند، تحت پوشش مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به همکاری‌های بین‌وزارتی گفت: تمامی این موارد در چارچوب همکاری بسیار نزدیک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. چون بازرسان کار آن وزارتخانه عمدتاً مسائل ایمنی و حفاظت‌های شغلی را بررسی می‌کنند، اما بیماری‌های ناشی از شرایط کار و بهداشت حرفه‌ای طبق قانون کار بر عهده وزارت بهداشت است.

او اضافه کرد: خوشبختانه به‌تازگی تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر محترم بهداشت و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همکاری‌های نزدیک‌تر و تشدید نظارت‌های بازرسی، به‌ویژه در محل‌های پرخطر، امضا شده تا این همکاری‌ها اصولی‌تر و منسجم‌تر پیش برود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: اقدام دیگری که ما انجام می‌دهیم مربوط به سلامت شغلی کارکنان است که توسط مراکز تخصصی طب کار و پزشکان عمومی دوره‌دیده طب کار انجام می‌شود. این معاینات شامل معاینات بدو استخدام است؛ یعنی اگر فردی بخواهد برای شغلی استخدام شود، ممکن است با حرارت بالا، استرس گرمایی، صوت زیاد، سموم یا مواد شیمیایی سر و کار داشته باشد و بنابراین باید تحت معاینه قرار گیرد.

وی بیان کرد: مراکز تخصصی طب کار و پزشکان عمومی دوره‌دیده تجهیز شده‌اند تا معاینات ادواری کارگران را انجام دهند. یعنی کارفرما موظف است مطابق قانون کار، هرساله نیروی کار خود را برای صیانت از سلامتشان به مراکز طب کار اعزام کند.

فرهادی در ادامه توضیح داد: نکته دیگر مربوط به معاینات طب کار برای رانندگان حرفه‌ای است؛ رانندگان اتوبوس، کامیون و تاکسی‌های بین‌شهری موظف‌اند سالانه تحت معاینه قرار گیرند. در حال حاضر مراکزی داریم که پزشکان طب کار و پزشکان عمومی دوره‌دیده دارای مجوز در آن‌ها اقدام به انجام معاینات دوره‌ای رانندگان می‌کنند.

او با اشاره به تعداد رانندگان معاینه شده، افزود: در چند ماه گذشته، تنها در حوزه معاینات رانندگان، چیزی بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر معاینه شده‌اند.

وی تصریح کرد: در تمامی این زمینه‌ها همکاری بسیار خوبی با نیروی انتظامی و قوه قضائیه داریم. بر اساس قانون کار، اگر کارفرمایی تمکین نکند، با برخورد قضایی روبه‌رو خواهد شد و آن نهادها از ما حمایت می‌کنند. برای رانندگان حرفه‌ای نیز همکاری نزدیکی با پلیس راهور وجود دارد تا تنها رانندگانی اجازه فعالیت داشته باشند که معاینه‌های دوره‌ای خود را انجام داده‌اند. مثلاً اگر فردی مشکل قلبی دارد اما راننده اتوبوس است، باید سلامت او به طور مستمر کنترل شود تا حادثه‌ای برای خودش یا مسافران پیش نیاید.

وی درباره بازه زمانی انجام پایش‌ها اظهار کرد: بازدیدهای ما بر اساس اولویت ریسک طراحی می‌شود. ما زودتر به واحدهای پرخطر مانند متالوژی سر می‌زنیم تا مشاغل کم‌ریسک‌تر. هدف‌گذاری ما این است که حداقل هر شش ماه تا یک سال یک‌بار همه واحدهای صنعتی را مورد بازرسی قرار دهیم. اما با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و کمبود نیرو ما، ممکن است پوشش صددرصدی محقق نشود.

