تبریک مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران به مناسبت روز محیطبان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پیام خود، محیط‌بانان را پیشگامان پاسداری از زیست‌بوم‌ها و داشته‌های اکولوژیک کشور دانست و افزود: تلاش شبانه‌روزی این قشر شریف در مقابله با تهدیداتی چون شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی، شایسته بالاترین تقدیرهاست.

به گزارش روابط‌عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از محیط‌بانان، تصریح کرد: صیانت از محیط زیست تنها با همراهی مردم، تعامل دستگاه‌ها و ارتقای جایگاه محیط‌بانان به‌عنوان مدافعان خط مقدم طبیعت امکان‌پذیر است.

عباس نژاد در پایان، ضمن آرزوی تندرستی و توفیق برای تمامی محیط‌بانان کشور، بر ادامه تلاش‌ها در جهت حفظ میراث طبیعی برای نسل‌های آینده تأکید کرد.