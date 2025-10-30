تبریک مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران به مناسبت روز محیطبان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با صدور پیامی روز محیطبان را به تلاشگران عرصه حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، حسن عباسنژاد با گرامیداشت روز محیطبان، از زحمات و ایثار محیطبانان در حفاظت از حیاتوحش و صیانت از سرمایههای طبیعی کشور قدردانی کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پیام خود، محیطبانان را پیشگامان پاسداری از زیستبومها و داشتههای اکولوژیک کشور دانست و افزود: تلاش شبانهروزی این قشر شریف در مقابله با تهدیداتی چون شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاهها و آلودگیهای زیستمحیطی، شایسته بالاترین تقدیرهاست.
به گزارش روابطعمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، وی با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از محیطبانان، تصریح کرد: صیانت از محیط زیست تنها با همراهی مردم، تعامل دستگاهها و ارتقای جایگاه محیطبانان بهعنوان مدافعان خط مقدم طبیعت امکانپذیر است.
عباس نژاد در پایان، ضمن آرزوی تندرستی و توفیق برای تمامی محیطبانان کشور، بر ادامه تلاشها در جهت حفظ میراث طبیعی برای نسلهای آینده تأکید کرد.