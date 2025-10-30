خبرگزاری کار ایران
بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گسترش پوشش بیمه سلامت در کشور خبر داد و گفت: از جمعیت حدود ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش بیمه سلامت، قریب به ۳۰ میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه و به‌صورت رایگان از خدمات درمانی و بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دکتر محمدرضا ظفرقندی در حاشیه سی‌ویکمین آیین نکوداشت روز ملی سلامت که در مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: پنج دهک نخست جامعه در چارچوب سیاست‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد، از درمان رایگان برخوردار هستند و خدمات بیمه‌ای آنان بدون دریافت وجه ارائه می‌شود.

دکتر ظفرقندی با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت‌های مالی نظام سلامت تأکید کرد: برای تأمین منابع مالی، دولت و سازمان بیمه سلامت نقش مهمی دارند، اما باید تلاش کنیم این منابع به موقع به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تخصیص یابد تا روند خدمت‌رسانی دچار تأخیر نشود.

وی همچنین از برگزاری جلسات کارشناسی برای اصلاح روش‌های اجرایی و تقویت رویکرد پیشگیری در نظام سلامت خبر داد و گفت: برنامه وزارت بهداشت آن است که با بازنگری در تدابیر سلامت، محور سیاست‌ها را از درمان‌محوری به پیشگیری‌ محوری تغییر دهد.

وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره پوشش داروهای خاص و نادر تصریح کرد: هر دارویی که به تأیید کمیسیون علمی دارویی وزارت بهداشت برسد، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرد. طبعاً ورود هر دارویی از خارج کشور بدون ارزیابی علمی و فنی امکان‌پذیر نیست و این روند در تمام کشورهای دنیا وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه شهر مشهد به‌عنوان قطب زیارتی و درمانی کشور گفت: با توجه به حجم بالای زائران و اتباع خارجی در مشهد، لازم است در بودجه سال آینده اعتبار ویژه‌ای برای خدمات درمانی این گروه‌ها پیش‌بینی شود تا فشاری مضاعف بر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز درمانی استان وارد نشود.

دکتر ظفرقندی در پایان تأکید کرد: وزارت بهداشت در تعامل با سازمان برنامه و بودجه، پیگیر لحاظ‌کردن این موضوع در لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.

