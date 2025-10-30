به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در مراسم روز ملی محیط بان در سالن همایش‌های حرم مطهر رضوی در شهر مقدس مشهد ضمن تبریک این روز به همکاران سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: خوشحالم که امروز در جوار خورشید هشتم ضامن آهو حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) کنارهم گردآمدیم تا از زحمات محیط‌بانان شریف کشور تقدیر و تشکر کنیم.

او گفت: این روز متعلق به شهدای محیط‌بان است و این درحالیست که ما امسال ناجوانمردانه سه محیط بان عزیزمان را از دست دادیم. امروز به افتخار تمام محیط بانان شریف باید بایستیم و در برابر رشادت‌های این عزیزان سر تعظیم فرود بیاوریم.

او تاکید کرد: محیط بانان مدافعان طبیعت بی‌دفاع کشور هستند و در برابر سودجویی ایستاده اند تا نسل آینده از موهبت تنوع زیستی بهره‌مند باشند. محیط بانان ما با مشکلات جدی روبه رو هستند و ما با درک این واقعیت از ابتدای دولت چهاردهم سعی کردیم موانع و مشکلات را کاهش دهیم.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: تلاش های ما در این حوزه باید بیش از این گسترش پیدا کند و البته در محورهای مختلفی این تلاش ها ادامه دارد. بیش از ۵۰ درصد پست های ما بلاتصدی است و در تلاش هستیم مجوزهای جذب نیروهای بیشتر را اخذ کنیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: تغییر برخی از معیارها برای جذب محیط بانان بومی بهره وری مناطق را افزایش می دهد.

او اصلاح قانون حمل سلاح را از جمله اقدامات سازمان در راستای بهبود عملکرد همکاران محیط بان عنوان کرد و تاکید داشت: تامین خودروهای مناسب عملیاتی و هوشمندسازی و همچنین استفاده از فناوری های نوین نیز از جمله اولویت های ما است و به دنبال محقق کردن آن هستیم.

وی گفت: ما معتقدیم حفاظت از عرصه های چهارگانه باید به گونه ای باشد که هیچ خونی ریخته نشود.

او افزود: پیگیری احراز شهادت محیط بانان شهید اولویت جدی ما است و خوشبختانه با همکاری بنیاد شهید و فراجا توانسته ایم این زمان را کاهش دهیم.

انصاری ادامه داد: قرار است برخی از مناطق ما که حساسیت های زیستگاهی دارد به صورت پایلوت در آن پایش های هوشمند انجام گیرد و امیدواریم این امر منجر به کاهش تعارضات شود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین سندبالادستی ما سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است، گفت: شکستن چرخه خشونت، سیاست اصلی برای بهبود شرایط حفاظت و همچنین بهبود وضعیت شغلی محیط‌بان در کشور است و در این زمینه آسیب شناسی علمی تعارضات اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم.

معاون رییس جمهور اضافه کرد: جلب مشارکت جوامع محلی یکی از محورهای مهم است و باید از حفاظت دولتی به سوی حفاظت مشارکتی و از برخوردهای قهری به راه حل های گفتگو محور و آموزشی حرکت کنیم.

او گفت: ضروری است در این زمینه از تجربیات بین المللی استفاده کنیم و روش های علمی حفاظت دنیا را دنبال کنیم. بهره مندی از این روشها و همچنین برگزاری دوره های بین المللی برای محیط‌بانان یکی از مواردی است که پیگیر آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این دوره‌ها از طریق وزارت خارجه در حال پیگیری است، اظهار کرد: حفاظت از طبیعت مفهومی فراگیرتر از حراست است و آموزش، مشارکت و فرهنگ را در بر می گیرد. محیط بانان ما مروجان فرهنگ محیط زیست هستند و بر این اساس توجه به شأن و جایگاه آنها یکی از وظایف اصلی ما است.

او در پایان گفت: لازم می دانم از خانواده های محیط بانان به صورت ویژه تشکر کنم که صبورانه از همکاران عزیز ما حمایت می کنند و این همراهی بسیار ارزشمند است.

