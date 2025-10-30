تعیین تکلیف حریم تهران بر اساس قوانین مصوب نباشد، باطل است
شهردار تهران با بیان اینکه موتور محرک جامعه ایدهآل اسلامی، تعلیم و تربیت در خانواده، مدرسه و مسجد است،گفت: اگر جامعه به ثبات برسد و مردم در ساختن جامعه مشارکت داده شوند، دیگر نیازی به جستجوی راهحلهای پیچیده نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در همایش «توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران» با اشاره به ظرفیتهای بینظیر محلات پایتخت، بر نقش کلیدی نهاد خانواده، مدرسه و مسجد در شکلدهی به جامعه ایدهآل تأکید کرد.
شهردار تهران با بیان اینکه موتور محرک جامعه ایدهآل اسلامی، تعلیم و تربیت در خانواده، مدرسه و مسجد است، اظهار داشت: زمانی که الگوهای صحیح استخراج شود، میتوان جامعه را در مسیر درست سنجش و هدایت کرد.
زاکانی با اشاره به حضور فعال در سطح محلات تهران گفت: ما در همه محله، سرای محله داریم و پایینترین سطح جامعه از ظرفیتهای بینظیری برخوردار است. این ظرفیتها را با تمام وجود در مسیر تکامل جامعه و رسیدن به قلههای افتخار در اختیار میگذاریم.
هرکجا خودمان را باور کردیم، به موفقیتهای بزرگی دست یافتهایم
شهردار تهران با اشاره به تلاش دشمن برای ناامید کردن ملت ایران،تصریح کرد: هرکجا خودمان را باور کردیم، به موفقیتهای بزرگی دست یافتهایم. در حوزههای ورزشی و دفاعی، وقتی جوانان ما خودشان را باور کردند، در صحنههای بینالمللی درخشیدند و افتخارآفرینی کردند.
وی با تأکید بر لزوم باور به خود در همه حوزهها،خاطرنشان کرد: نیازمند همکاری و همدلی هستیم و باید مشکلات را به عنوان مانع ببینیم، نه قطعکننده امید. در هیئت دولت نیز بر این موضوع تأکید شده است.
زاکانی با بیان اینکه راه حل مشکلات کشور،میدان دادن به مردم و قرار دادن آنان در وسط میدان است، گفت: اگر جامعه به ثبات برسد و مردم در ساختن جامعه مشارکت داده شوند، دیگر نیازی به جستجوی راهحلهای پیچیده نیست.
لزوم حفظ امید و تلاش برای ترسیم آیندهای روشن
زاکانی با تأکید بر لزوم حفظ امید و تلاش برای ترسیم آیندهای روشن،گفت: با باور به خود و مشارکت مردم، میتوان بر مشکلات غلبه کرد و به قلههای افتخار دست یافت.
شهردار تهران با تأکید بر لزوم ایجاد چارچوبهای شفاف و حضور فعال مردم، اظهار داشت: هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه بر مبانی درست ایستاده و مردم را مانند دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، به میدان بیاوریم تا مقاومت ذاتی در جامعه ایجاد شود.
انجام ۹۵ درصدی امورات مربوط به خانههای آسیبدیده از جنگ
در ادامه زاکانی تجربه بازسازی خانههای آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه در تهران را یکی از الگوهای موفق به میدان آوردن مردم به صحنه مدیریت قلمداد کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۹۵ درصد تخریبها در تهران اتفاق افتاده و تنها ۵ درصد مربوط به سایر نقاط کشور بود. این آمار تنها شامل منازل مسکونی مردم بوده و اماکنی مانند پادگانها را در بر نمیگیرد.
وی با بیان جزئیات بیشتری افزود: پس از تهران، شهر آستانه اشرفیه با ۱۰ واحد، بیشترین نیاز به تخریب و نوسازی را دارد. در حالی که کل کشور تنها ۲۹ واحد نیازمند تخریب و نوسازی هستند، این عدد برای تهران ۶۶۰ واحد است.
زاکانی ادامه داد: ما در مدیریت شهری الگویی را برای بازسازی ارائه کردیم که مورد پذیرش و اعتماد رئیسجمهور قرار گرفت. خوشبختانه اکنون ۹۵ درصد از کارهای ما در تهران در حال پایان یافتن است، در حالی که پروژههای آن ۵ درصد در برخی نقاط کشور هنوز آغاز نشده است. این در حالیست که ما برای مدیریت ۹۵ درصد کار در تهران، هیچ ریالی از دولت دریافت نکردهایم.
شهردار تهران راه حل اصلی مشکلات را در مطالبه مردم بر اساس الگوی درست دانست و تصریح کرد: اگر مردم به یک الگوی درست برسند، میتوانند از ما مسئولین مطالبه کنند تا دست به دست هم داده و این بار را برداریم.
راه آینده موفق همزیستی، کمک و تلاش است
وی خاطرنشان کرد: راه آینده، همزیستی، کمک و تلاش است و این امر تنها با خلق الگوهای جدید میسر خواهد شد.
تعیین تکلیف حریم تهران بر اساس قوانین مصوب نباشد باطل است
شهردار تهران در حاشیه همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران در جمع خبرنگاران هم با تأکید بر تعیین تکلیف حریم تهران بر اساس قوانین مصوب، هرگونه اظهارنظر یا تصمیمگیری خارج از این چارچوب را «باطل» خواند.
زاکانی با اشاره به سابقه قانونی موضوع گفت: سال ۱۳۵۲ قانون مجلس، موضوع حفظ و گسترش حریم و محدوده تهران را قاعدهگذاری کرده و شهرداری تهران را مسئول مستقیم صیانت از حریم دانسته است. سال ۱۳۷۲ نیز متمم مصوب مجلس برای ماده ۹۹ قانون شهرداریها تأکید بر همین نقطه کرده است.
شهردار تهران تصریح کرد: هر چیزی غیر از این باطل است. حتی مجلس هم نمیتواند خارج از این چارچوب تصمیم بگیرد. اظهارات برخی دوستان نیز ناشی از بیاطلاعی است.
وی از تصویب مقررهای در دولت خبر داد و گفت: در دولت تصویب شد که وزرای کشور، راه و بنده بنشینیم و راجع به این موضوع صحبت کنیم و جمعبندی کنیم. ملاک هم باید قانون باشد. مجدداً هم در هیئت دولت، رئیسجمهور دستور داد.
زاکانی با اشاره به برخی صحبتهای مطرح شده اظهار کرد: متأسفانه این صحبتها خلاف دستور صریح رئیسجمهور و خلاف مقرره دولت محترمی است که مصوب کرده و دبیر محترم دولت هم به ما ابلاغ کرده است. همه این اسناد موجود است. لذا هر چی غیر از این باطل است.