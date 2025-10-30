سند تک برگ غار تاریخی «کلدر» صادر شد

به گزارش ایلنا، ۱۹ بهمن ماه سال گذشته در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان لرستان، با حکمیت و ورود رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، تفاهم نامه‌ای بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای آزادسازی حریم قلعه فلک‌الافلاک و امکان تاریخی و فرهنگی برای ثبت جهانی دره خرم آباد، منعقد شد.

در پرونده ارائه شده به سازمان جهانی یونسکو، غارهای تاریخی کلدر، یافته، کنجی، گیلوران، قمری و پناهگاه سنگی گرارجنه، پل شکسته و قلعه تاریخی فلک‌لافلاک برای ثبت جهانی در این سازمان معرفی شده بودند.

به گزارش قوه قضائیه در راستای اقدامات انجام شده برای ثبت جهانی این آثار تاریخی سند تک برگ حدنگاری غار کلدر به مساحت ۶۰ هکتار با اقدامات دادگستری استان لرستان و سازمان ثبت صادر شد.

