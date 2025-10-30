مشکل عمده دارو و تجهیزات در انتقال ارز است

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی، در همایش سراسری مدیران متناظر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک، با ابراز خرسندی از استفاده از ظرفیت مدیریتی بانوان در حوزه فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک، افزود: حضور گسترده بانوان در مدیریت این حوزه‌ها نشانه ظرفیت بالای آنان در عرصه تصمیم‌سازی و اجراست و این روند بیانگر نگاه نو به توان مدیریتی بانوان در بخش‌های تخصصی سازمان است.

وی گفت: حوزه مکمل یکی از بخش‌های مهم نظام سلامت است اما به دلیل نوع نگاه سنتی، هنوز جایگاه واقعی خود را در ساختار مدیریتی و سیاست‌گذاری نیافته است. در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر تولید فرآورده‌های مکمل و افزایش تعداد کارخانه‌های فعال، ضرورت نظارت، پایش مستمر و ساماندهی این بخش بیش از گذشته احساس می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به وضعیت داروهای گیاهی اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه، مقابله با پدیده شارلاتانیسم و جلوگیری از سوءاستفاده از اعتماد مردم است. در کنار حمایت از توسعه داروهای گیاهی، باید مراقب بود تا تبلیغات گمراه‌کننده و ادعاهای غیرعلمی موجب آسیب به سلامت جامعه نشود.

پیرصالحی درباره مشکلات ارزی شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان مکمل، توضیح داد: بخش عمده‌ای از چالش‌ها به دلیل محدودیت در انتقال ارز است. با وجود همکاری بانک مرکزی، هنوز برخی موارد به نتیجه نرسیده اما قول داده‌اند تا در ماه آینده این مشکل مرتفع شود.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی درون‌سازمانی گفت: هدف از برگزاری این همایش، تبادل تجربه و همفکری برای مدیریت شرایط موجود است تا مردم درگیر مشکلات نشوند. باید کارها را با سرعت بیشتری پیش ببریم و خود را جای تولیدکنندگان بگذاریم تا بتوانیم موانع آن‌ها را بهتر درک و برطرف کنیم.

پیرصالحی یادآور شد: نباید صرفاً به آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تکیه کنیم. اگر ضابطه‌ای مانع تسهیل امور است، باید اصلاح شود. هر اقدامی که گره‌ی از کار مردم باز کند، رضایت الهی را به همراه دارد و زمینه توفیق‌های بیشتر را فراهم می‌کند.

به گزارش ایفدانا، وی در پایان تأکید کرد: خروجی جلسات و همایش‌ها باید به حل واقعی مشکلات مردم منجر شود. همه اقدامات نیز باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی، نیروی انسانی و ساختاری انجام گیرد زیرا شرایط کشور ویژه است و تلاش مضاعف می‌طلبد.

