خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل

توقیف۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل
کد خبر : 1707088
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست انتظامی فهرج از توقیف یک دستگاه تانکر حامل۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در مسیر خروج از کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کریمی مهر با اشاره به اجرای هدفمند طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت گفت: در این راستا ماموران پلیس آگاهی فهرج هنگام کنترل خودروهای عبوری محور «فهرج–ریگان» یک دستگاه تانکر حمل سوخت را جهت بررسی متوقف کردند. 

وی افزود: در بازرسی از این تانکر۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز با بارنامه نفت کوره که در مسیر خروج از کشور در حرکت بود توقیف شد. 

به گزارش سایت پلیس، سرپرست انتظامی فهرج با اشاره به انتقال تانکر به شرکت نفت و معرفی یک متهم به دستگاه قضایی از تداوم این طرح‌ها در محورهای اصلی و فرعی حوزه شهرستان خبر داد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ