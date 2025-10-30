توقیف۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل

به گزارش ایلنا، سرهنگ کریمی مهر با اشاره به اجرای هدفمند طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت گفت: در این راستا ماموران پلیس آگاهی فهرج هنگام کنترل خودروهای عبوری محور «فهرج–ریگان» یک دستگاه تانکر حمل سوخت را جهت بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این تانکر۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز با بارنامه نفت کوره که در مسیر خروج از کشور در حرکت بود توقیف شد.

به گزارش سایت پلیس، سرپرست انتظامی فهرج با اشاره به انتقال تانکر به شرکت نفت و معرفی یک متهم به دستگاه قضایی از تداوم این طرح‌ها در محورهای اصلی و فرعی حوزه شهرستان خبر داد.

