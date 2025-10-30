شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، مواد ارزیابی جامع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد و بر این اساس آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار میشود.
مرحله کتبی آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی شنبه ۶ دی و مرحله شفاهی این آزمون نیز یکشنبه ۷ دی برگزار خواهد شد.
طبق تاکید دانشگاه علامه طباطبائی، شرکت در آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان این دانشگاه تنها برای دانشجویانی مجاز است که همه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنان ۱۶ و بالاتر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همچنین دانشجویان داوطلب آزمون جامع دکتری باید گواهی بسندگی زبان خارجی به دانشگاه ارائه داده باشند. در صورتعدم ارائه گواهی زبان، شرکت در آزمون جامع امکانپذیر نخواهد بود.