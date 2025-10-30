خبرگزاری کار ایران
شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، مواد ارزیابی جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد و بر این اساس آزمون جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار می‌شود. 

مرحله کتبی آزمون جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی شنبه ۶ دی و مرحله شفاهی این آزمون نیز یکشنبه ۷ دی برگزار خواهد شد. 

طبق تاکید دانشگاه علامه طباطبائی، شرکت در آزمون جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان این دانشگاه تنها برای دانشجویانی مجاز است که همه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنان ۱۶ و بالاتر باشد. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همچنین دانشجویان داوطلب آزمون جامع دکتری باید گواهی بسندگی زبان خارجی به دانشگاه ارائه داده باشند. در صورت‌عدم ارائه گواهی زبان، شرکت در آزمون جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

