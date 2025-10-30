خبرگزاری کار ایران
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان

مرکز آزمون جهاددانشگاهی از اعمال تغییرات جدید در فرآیند تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی ویژه فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و همچنین تمدید مهلت ثبت‌نام تا روز دوشنبه ۱۲ آبان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز آزمون جهاددانشگاهی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران و با موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور، تغییراتی در فرآیند تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر (موضوع بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه) اعمال شد. 

بر اساس این اطلاعیه، تمامی داوطلبانی که مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند، می‌توانند اطلاعات ثبت‌نامی اولیه خود را ویرایش کنند. ثبت‌نام در این مرحله بر مبنای اطلاعات فعلی هر داوطلب انجام خواهد شد. 

در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: استخدام در واحدهای اختصاصی ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر امکان‌پذیر است و مسئولیت انتخاب این شغل‌محل‌ها بر عهده داوطلب خواهد بود. 

همچنین ملاک تاریخ فراغت از تحصیل (تاریخ مندرج در گواهی موقت یا دانشنامه) حداکثر تا دو ماه پس از آخرین روز ثبت‌نام مرحله تکمیل ظرفیت تعیین شده است. 

بر این اساس، مهلت ثبت‌نام در مرحله تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی ویژه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر تا دوشنبه ۱۲ آبان تمدید شد. 

گفتنی است، داوطلبان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی www. hrtc. ir مراجعه کنند. 

بر اساس اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، اطلاع‌رسانی‌های بعدی از طریق کانال رسمی این مرکز در پیام‌رسان‌ها به نشانی @hrtcir منتشر خواهد شد. مرکز آزمون جهاددانشگاهی از طریق شماره‌های ۰۲۱-۹۲۰۰۲۱۲۵ (داخلی ۱ تا ۶) پاسخگوی پرسش‌های داوطلبان است.

