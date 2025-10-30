به گزارش ایلنا، برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان هشدار سطح نارنجی صادر و بروز رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف در این مناطق پیش‌بینی شده است. احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها و خسارت به محصولات کشاورزی در این مناطق وجود دارد.

در این مناطق به مردم چندین توصیه شده است از جمله: پرهیز از سفرهای بین شهریِ غیر ضروری، خودداری از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف عشایر و دامداران درحاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های گردشگردی و کوه‌نوردی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، عدم سم‌پاشی و محلول‌پاشی باغات و مزارع، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال به مکان‌های مسقف

بنابر اعلام سازمان هواشناسی، همچنین امروز در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز واقع دراستان‌های زنجان، قزوین، البرز، سمنان و تهران رگبار باران همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

