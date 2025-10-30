خبرگزاری کار ایران
اختلال روانی پسر علت قتل مادر سالخورده
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از بازداشت پسر جوانی در جنوب غرب تهران به اتهام قتل مادرش خبر داد و گفت: این متهم پس از اعتراف به قتل مادر، برای بررسی روانی به روانپزشک معرفی شد.

به گزارش ایلنا، علی ولیپور گودرزی با ابراز تاسف از این واقعه در خصوص این خبر، گفت: چندی قبل کارکنان کادر درمانی یک بیمارستان در جنوب غرب تهران، مرگ زنی سالخورده را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اطلاع دادند. 

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: در جریان معاینات اعلام کردند که علت مرگ، ضربه مغزی بوده که در ادامه، دختر متوفی با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی مدعی شد، برادرش که دچار مشکلات روحی و روانی است، با مادرشان اختلاف داشته و در روز حادثه نیز تنها با او در خانه بوده است. 

سردار گودرزی ادامه داد: با مطرح شدن این ادعا، پسر جوان به عنوان مظنون اصلی توسط کارآگاهان اداره دهم تحت تحقیق قرار گرفت اما در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه درگیری با مادرش شد. با این حال، بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد که روز حادثه میان او و مادرش مشاجره‌ای رخ داده است. 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: بر اساس تحقیقات تکمیلی، سایر اعضای خانواده تأکید کردند که زن سالخورده قصد آسیب‌زدن به فرزندش را نداشته و پسر جوان به دلیل بیماری روانی دست به این جنایت هولناک زده است. 

وی افزود: این پسر جوان در نهایت پس از چند ساعت تحقیق و بازجویی به اعتراف قتل مادرش اعتراف و عنوان کرد که مادرش قصد داشته او را به قتل برساند و در این درگیری مادر به قتل می‌رسد. 

به گزارش خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم برای بررسی‌های تخصصی در اختیار روانپزشک و پرونده برای تکمیل تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

 

