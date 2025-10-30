خبرگزاری کار ایران
هشدار هلال‌احمر نسبت به وقوع سیلاب در شمال کشور
کد خبر : 1707027
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، ضمن هشدار نسبت به وقوع سیلاب در شمال کشور، از آماده‌باش کامل امدادگران خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی، با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در نوار شمالی کشور اظهار کرد: امروز ضمن افزایش شدت بارش در سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، شمال زنجان و قزوین و نیز در ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. 

وی افزود: بر اساس این پیش‌بینی، امروز نیز در شرق استان‌های گیلان و مازندران بارش باران و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد و در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی احتمال وقوع رگبار شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا وجود دارد. 

کبادی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و عملیاتی در استان‌های شمالی گفت: تیم‌های واکنش سریع، امداد و نجات کوهستان در مناطق یادشده در حالت آماده‌باش کامل عملیاتی قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه احتمالی به هموطنان خدمات امدادی ارائه کنند. 

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از شهروندان در این مناطق خواست در زمان بارش‌های شدید از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کرده و در صورت بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

 

