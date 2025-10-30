به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی، با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در نوار شمالی کشور اظهار کرد: امروز ضمن افزایش شدت بارش در سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، شمال زنجان و قزوین و نیز در ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس این پیش‌بینی، امروز نیز در شرق استان‌های گیلان و مازندران بارش باران و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد و در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی احتمال وقوع رگبار شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا وجود دارد.

کبادی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و عملیاتی در استان‌های شمالی گفت: تیم‌های واکنش سریع، امداد و نجات کوهستان در مناطق یادشده در حالت آماده‌باش کامل عملیاتی قرار دارند که در صورت هرگونه حادثه احتمالی به هموطنان خدمات امدادی ارائه کنند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از شهروندان در این مناطق خواست در زمان بارش‌های شدید از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کرده و در صورت بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

