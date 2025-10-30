مهار و توقیف احشام قاچاق توسط مرزداران هنگ مریوان
فرمانده هنگ مرزی مریوان از مهار و توقیف احشام قاچاق توسط مرزداران این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی دریکوند در تشریح این خبر، اظهار کرد: در راستای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق مرزبانان این فرماندهی در هنگ مرزی مریوان پس از انجام کار اطلاعاتی و پایش مرز توانستند گله دام قاچاق را کشف و مهار کنند.
این مقام انتظامی افزود: مرزبانان طی این عملیات توانستند ۵۳ راس احشام سبک را قبل از خروج از کشور مهار و توقیف کنند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، فرمانده هنگ مرزی مریوان با بیان اینکه تلاش مرزداران برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان احشام ادامه دارد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی احشام توقیفی را ۱۰ میلیاردو ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.