هوای تهران در وضعیت نارنجی

به گزارش ایلنا، طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۲۸ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

تهران از ابتدای سال جاری ۹۸ روز هوای آلوده داشت و به عبارتی ۶ روز هوای پاک، ۱۱۷ روز هوای قابل قبول، ۸۸ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

