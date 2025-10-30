هوای تهران در وضعیت نارنجی
بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۶ در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۲۸ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
تهران از ابتدای سال جاری ۹۸ روز هوای آلوده داشت و به عبارتی ۶ روز هوای پاک، ۱۱۷ روز هوای قابل قبول، ۸۸ روز هوای آلوده برای گروههای حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.