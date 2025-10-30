هشدار مرندی نسبت به اُفت علمی پزشکان کشور

به گزارش ایلنا، سید علیرضا مرندی، با ابراز نگرانی از تصمیمات اخیر در حوزه آموزش پزشکی کشور، نسبت به افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم هشدار داد و آن را اقدامی خطرناک برای کیفیت آموزش و سلامت مردم دانست.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه بدون فراهم شدن امکانات آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها اجرایی شده است، گفت: متأسفانه افزایش ناگهانی ظرفیت‌ها بدون آمادگی قبلی باعث شده است در بسیاری از دانشگاه‌ها کلاس‌ها و فضاهای آموزشی گنجایش این تعداد دانشجو را نداشته باشند.

مرندی اضافه کرد: در برخی دانشکده‌ها تراکم دانشجو به حدی است که امکان دیدن بیمار یا شنیدن توضیحات استاد وجود ندارد. این شرایط نه برای دانشجو و نه برای نظام سلامت کشور مفید است.

وی تأکید کرد: اگر امروز نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه پزشکان کشور از نظر علمی در سطح مطلوب هستند، در صورت ادامه این روند، شرایط به مراتب بدتر خواهد شد. افزایش بی‌رویه دانشجو بدون استاد کافی و فضای آموزشی مناسب، به تربیت پزشکانی منجر می‌شود که سواد و مهارت کافی برای درمان بیماران ندارند و این مستقیماً به ضرر مردم تمام خواهد شد.

مرندی با اشاره به برخی طرح‌ها برای دور زدن آزمون‌های ملی از جمله کنکور در پذیرش رشته‌های علوم پزشکی، این رویکرد را ناعادلانه و مغایر با شایسته‌سالاری دانست و گفت: کنکور در حال حاضر تنها مسیر ارزیابی عادلانه برای ورود به رشته‌های پزشکی است. اگر قرار باشد مسیرهای دیگری برای ورود به این رشته‌ها باز شود، آن هم برای افرادی که در آزمون مردود شده‌اند یا از مسیرهای پولی و دانشگاه‌های غیرمعتبر خارجی می‌آیند، عدالت آموزشی کاملاً زیر سوال می‌رود.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی افزود: متأسفانه برخی دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ضعیف خارجی، که بعضاً با پرداخت پول یا حتی هدایای غیرعلمی نمره می‌گیرند، اکنون در تلاش هستند بدون ارزیابی واقعی وارد سیستم پزشکی کشور شوند. این موضوع هم به سلامت مردم لطمه می‌زند و هم اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را خدشه‌دار می‌کند.

به گزارش وبدا، مرندی تأکید کرد: وقتی سلامت مردم در میان است، هیچ تصمیمی نباید شتاب‌زده و بدون بررسی کارشناسی گرفته شود. این تصمیم‌ها برخلاف بسیاری از قوانین دیگر، ممکن است به قیمت جان انسان‌ها تمام شود. امیدوارم مسئولان کشور با دقت بیشتری به این موضوع بپردازند و اجازه ندهند کیفیت آموزش پزشکی قربانی تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی شود.

انتهای پیام/