جزئیات پرداخت ۴۳ همت از مطالبات بیمارستانهای دولتی
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از تسویه مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سوی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان شهریور ۱۴۰۴، خبر داد.
به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی، در وبینار معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور با محوریت بررسی روند پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در مرحله اول مبلغ ۱۴.۸ همت و طی دو هفته آینده نیز بخش دیگری از این مطالبات پرداخت خواهد شد که مجموعاً حدود ۴۳ همت است. انتظار میرود دانشگاهها در اسرع وقت و پس از دریافت مبالغ، نسبت به پرداخت مطالبات پرسنلی اقدام کنند.
وی، یکی از مشکلات جدی بیمارستانها را تأخیر سازمانهای بیمهای در پرداخت مطالبات دانشگاهها دانست و افزود: به طور طبیعی این مهم نیز باعث تأخیر مطالبات پرسنلی، شرکتهای دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی شده است.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در ماههای اخیر با پیگیریهای مستمر، ۷۰ همت از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب اوراق پرداخت شده که از این میزان، حدود ۴۳ همت متناسب با اسناد ارائه شده برای پرداخت بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر لزوم نظارت کافی معاونین توسعه دانشگاهها بر فرایندهای مالی، خاطرنشان کرد: حداقل ۵۰ درصد از منابع دریافتی باید به مطالبات پرسنلی، حدود ۳۵ درصد به حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و ۱۵ درصد مابقی به سایر بدهیها اختصاص یابد.
موهبتی همچنین تصریح کرد: از ابتدای مهرماه بایدکارانه مدیریتی همزمان باکارانه پرسنلی پرداخت و از آغاز پروژههای جدید تا زمان ساماندهی مالی خودداری شود.
به گزارش وبدا، وی با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند منابع و هزینهها گفت: در شرایط فعلی باید از روشهای نوین و علمی مدیریت بهره گرفت. کمیتههای منطقیسازی هزینهها در دانشگاهها باید فعال شوند، بر اداره بیمارستانها نظارت دقیقتری صورت گیرد و مدیران خلاق، دلسوز و متعهدی که در مسیر بهرهوری و خلق منابع ارزش افزوده و مدیریت منابع گام برمیدارند، در اولویت همکاری باشند.