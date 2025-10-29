«عباس میرزاحسینی» رییس مرکز رسانه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تجلیل از افتخارآفرینی نخبگان جوان کشور، تصریح کرد: سیاست‌گذاری در حوزه حمایت از برگزیدگان پرافتخار المپیادی‌ها برای ورود بدون کنکور به دانشگاه، امری بسیار پیچیده و چندوجهی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، خود را در کنار این سرمایه‌های گران‌بهای کشور می‌داند و با تمام وجود به موفقیت‌هایشان افتخار می‌کند. هدف نیز دقیقاً ایجاد بهترین و عادلانه‌ترین مسیر برای شکوفایی هرچه بیشتر این استعدادهای درخشان است، اما این مهم نیازمند دقت، ظرافت و در نظر گرفتن تمامی ابعاد و حقوق اقشار مختلف نخبگانی است.

نقش بی‌بدیل و ۴۰ ساله شورا در حمایت از نخبگان؛ هیچ نهادی پیشگام‌تر نبوده است

میرزاحسینی با اشاره به سابقه چهار دهه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حمایت از جریان نخبگانی کشور، اظهار داشت: هیچ نهادی در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به اندازه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه توجه و حمایت از نخبگان، مصوبه و اقدام راهبردی نداشته است. این میزان از توجه، محصول نگاه راهبردی رهبر انقلاب و اعضای منصوب ایشان در شورا است که خود از نخبگان و صاحب‌نظران برجسته حوزه علم و فرهنگ کشور هستند. متأسفانه نادیده گرفتن این خدمات گسترده، اقدامی غیرمنصفانه است.

وی افزود: تأسیس نهادهای کلیدی چون بنیاد ملی نخبگان و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)، همگی از مصوبات شورا نشأت گرفته‌اند. به خصوص در مورد باشگاه دانش‌پژوهان جوان، این باشگاه خود محصول مصوبه، تدبیر و نگاه راهبردی شوراست. هم تأسیس اولیه، هم احیای مجدد آن و هم تصویب اساسنامه فعلی، همگی با حمایت مستقیم این شورا صورت گرفته است. بنابراین، انتظار می‌رود که این نهاد نیز در چارچوب همین سیاست‌های کلان و فرآیندهای قانونی مصوب حرکت کند.

فرآیند قانونی صحیح و تکالیف باشگاه دانش‌پژوهان جوان

رئیس مرکز رسانه شورا بر لزوم احترام به فرآیندهای قانونی تأکید کرد و گفت: بر اساس بند «هـ» ماده 6 اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان، این نهاد موظف است ابتدا «تعیین شاخص‌ها و استانداردهای مسابقات معتبر دانش‌آموزی و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب» را انجام دهد. این یک تکلیف قانونی روشن است. مسئولان ذی‌ربط باید با آگاهی و اشراف کامل، این مسیر قانونی را طی کنند.

آخرین وضعیت بررسی طرح: ارجاع به ستاد علم و فناوری برای نگاهی جامع

میرزاحسینی در خصوص روند فعلی بررسی طرح در دبیرخانه شورا گفت: این موضوع هفته گذشته در ستاد تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ابعاد گسترده آن، مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر و اخذ نظرات تخصصی به ستاد علم و فناوری ارجاع شود. این اقدام ضروری است زیرا نهادهای کلیدی مانند سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم باید نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند تا تصمیمی جامع اتخاذ شود.

وی در ادامه به تشریح نگاه جامع شورا به این موضوع پرداخت و افزود: رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتخاذ تصمیماتی است که آینده درخشان تمامی فرزندان نخبه این مرز و بوم را تضمین کند. در فرآیند بررسی کارشناسی این طرح، هدف اصلی ما اطمینان از حفظ و تقویت عدالت آموزشی و گسترش چتر حمایتی نخبگانی برای همه استعدادهای کشور است. باید اطمینان حاصل شود که ضمن ارج نهادن به تلاش بی‌نظیر و افتخارآفرینی مدال‌آوران عزیز المپیادها، فرصت‌های برابر برای سایر استعدادهای درخشان کشور، از جمله رتبه‌های برتر آزمون سراسری که آن‌ها نیز سرمایه‌های ملی ما هستند، محفوظ باقی بماند.

میرزاحسینی همچنین به ابعاد کلان مدیریتی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ملاحظات مهم، توجه به آمایش سرزمینی نخبگان و تقویت قطب‌های علمی در سراسر کشور است. سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که به رشد متوازن همه دانشگاه‌ها کمک کرده و از تمرکز ناخواسته استعدادها در نقاطی خاص جلوگیری کنند. بر همین اساس، شورا در حال بررسی دقیق سبدی از راهکارهای حمایتی متنوع و مؤثر است تا به یک نظام جامع، پایدار و عادلانه دست یابیم؛ نظامی که در آن، ضمن تکریم و ارج نهادن ویژه به افتخارآفرینان المپیادی، مسیر رشد و شکوفایی برای تمام استعدادهای این سرزمین هموار گردد.

میرزاحسینی رییس مرکز رسانه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیگیری صحیح مسئولان و طی شدن فرآیندهای کارشناسی، تصمیمی عادلانه، دقیق و جامع اتخاذ شود که ضمن تکریم و حمایت از افتخارآفرینان المپیادی، حقوق و فرصت‌های برابر را برای تمام استعدادهای درخشان این مرز و بوم فراهم آورد.

