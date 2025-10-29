خبرگزاری کار ایران
استاندار تهران:

حریم شهر تهران برای نخستین بار و به صورت رسمی تعیین شد/ شهرداری به وظایف قانونی خود عمل کند

استانداری تهران دستگاه حاکمیتی است و انتفاع مالی ندارد

استاندار تهران گفت: استانداری بر اساس جایگاه قانونی خود وظیفه نظارت عالیه بر صیانت از حرائم را خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران از تقویت نظارت استانداری بر حرائم پایتخت و مشخص شدن این حریم برای اولین بار می‌گوید و خواستار آن است که شهرداری تهران در این حوزه به تکالیف قانونی خود عمل کند. ﻿

معتمدیان با این تاکید که استانداری تهران دستگاه حاکمیتی است و انتفاع مالی ندارد، گفت: استانداری بر اساس جایگاه قانونی خود وظیفه نظارت عالیه بر صیانت از حرائم را خواهد داشت.

 

