تقدیر لاریجانی از زاکانی برای نامگذاری و طراحی ایستگاه متروی مریم مقدس
دبیر شورای عالی امنیت ملی از شهردار تهران برای نامگذاری ایستگاه مترو به نام مریم مقدس (س) تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نسبت به نامگذاری ایستگاه مترو به نام مریم مقدس (س) واکنش نشان داد و از شهردار تهران برای این اقدام تقدیر کرد.
در این متن آمده است: «گاه یک نوآوری در نامگذاری میتواند نقش بسزایی در دیپلماسی عمومی داشته باشد و افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس (س) و نوع طراحی هنرمندانه آن در زمره همین توجه است. از شهردار محترم تهران و همکارانشان سپاسگزارم.»
گفتنی است این ایستگاه در خط ۶ مترو که در آستانه بهرهبرداری قرار دارد، با دستور علیرضا زاکانی شهردار تهران به نام ایستگاه مریم مقدس (س) نامگذاری شد.