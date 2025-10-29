خبرگزاری کار ایران
اعلام نتایج متقاضیان رشته‌های شرایط خاص سری دوم کنکور ۱۴۰۴

اعلام نتایج متقاضیان رشته‌های شرایط خاص سری دوم کنکور ۱۴۰۴
سازمان سنجش آموزش کشور، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دارای شرایط خاص سری دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ این سازمان در خصوص آن دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که در زمان اعلام نتیجه برای آنها یکی از کدهای دو رقمی دانشگاه یا ارگان مندرج در جدول زیر قید شده است و برای انجام مراحل مصاحبه اقدام کرده‌اند اعلام می‌دارد، با توجه به اعلام نتیجه مراحل مصاحبه افراد از سوی مؤسسات یا ارگان‌های ذیربط، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این ‌رشته‌ها بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام از روز ‌شنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی مراجعه کنند یا با واحد آموزش دانشگاه/ مؤسسه تماس بگیرند. عدم مراجعه به موقع پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به منزله انصراف از رشته ‌قبولی اعلام‌شده خواهد بود.

نکات مهم:

۱- متقاضیانی که علاوه بر کدهای اعلام‌شده در این اطلاعیه دارای کد قبولی قبلی نیز بوده‌اند، قبولی قبلی آنان لغو شده و باید در رشته قبولی جدید ثبت‌نام کرده و ادامه تحصیل دهند. لازم به توضیح است که این افراد برای ثبت‌نام در رشته قبولی جدید، نیاز به انصراف از رشته قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

۲- معرفی‌شدگانی که در زمان مقرر برای انجام مصاحبه به ارگان یا دانشگاه ذیربط مراجعه کرده ولی اسامی آنان در این مرحله به عنوان پذیرفته‌شده اعلام نشده است، دلیل عدم قبولی آنان عدم تأیید مصاحبه از سوی ارگان‌های ذیربط است. لذا افرادی که معترض به نتیجه خود هستند، باید موضوع را از ارگان مربوط که برای مصاحبه معرفی شده بودند، پیگیری کنند.

اعلام نتایج متقاضیان رشته‌های شرایط خاص سری دوم کنکور ۱۴۰۴

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های شرایط خاص سری دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴

