پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام از روز ‌شنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی مراجعه کنند یا با واحد آموزش دانشگاه/ مؤسسه تماس بگیرند. عدم مراجعه به موقع پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به منزله انصراف از رشته ‌قبولی اعلام‌شده خواهد بود.

نکات مهم:

۱- متقاضیانی که علاوه بر کدهای اعلام‌شده در این اطلاعیه دارای کد قبولی قبلی نیز بوده‌اند، قبولی قبلی آنان لغو شده و باید در رشته قبولی جدید ثبت‌نام کرده و ادامه تحصیل دهند. لازم به توضیح است که این افراد برای ثبت‌نام در رشته قبولی جدید، نیاز به انصراف از رشته قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

۲- معرفی‌شدگانی که در زمان مقرر برای انجام مصاحبه به ارگان یا دانشگاه ذیربط مراجعه کرده ولی اسامی آنان در این مرحله به عنوان پذیرفته‌شده اعلام نشده است، دلیل عدم قبولی آنان عدم تأیید مصاحبه از سوی ارگان‌های ذیربط است. لذا افرادی که معترض به نتیجه خود هستند، باید موضوع را از ارگان مربوط که برای مصاحبه معرفی شده بودند، پیگیری کنند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های شرایط خاص سری دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴