قتل برادر با سنگ
فرمانده انتظامی شهرستان رستم از دستگیری قاتلی خبر داد که برادر 32 ساله خود را به قتل رسانده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "سیدعبدالمحمد نازیدوک" اظهار داشت: صبح امروز (6 آبانماه) برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در منزلی در یکی از محلههای این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد 2 برادر بنا به دلایل نامعلوم با یکدیگر درگیر و یکی از آنان با شیء سخت (سنگ)، طرف مقابل را به قتل و از محل متواری شده است.
به گزارش پلیس، سرهنگ "نازیدوک" عنوان داشت: با اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران انتظامی، مخفیگاه فرد قاتل در کمتر از 2 ساعت در اطراف کوههای این شهرستان شناسایی و قاتل دستگیر شد
فرمانده انتظامی رستم با اشاره به اینکه قاتل 28 ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.