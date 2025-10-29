قتل برادر با سنگ

وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد 2 برادر بنا به دلایل نامعلوم با یکدیگر درگیر و یکی از آنان با شیء سخت (سنگ)، طرف مقابل را به قتل و از محل متواری شده است.

به گزارش پلیس، سرهنگ "نازیدوک" عنوان داشت: با اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران انتظامی، مخفیگاه فرد قاتل در کمتر از 2 ساعت در اطراف کوه‌های این شهرستان شناسایی و قاتل دستگیر شد

فرمانده انتظامی رستم با اشاره به اینکه قاتل 28 ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.