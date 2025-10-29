نقشآفرینی خیران و سمنهای حوزه سلامت در کمک به بیماران
مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت فعالیت خیران حوزه سلامت گفت: درحوزه سلامت افراد بسیاری در گمنامی مشغول به فعالیت هستند و اطلاعات تعدادی دیگر از این خیران نیز در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، سید بهرام احمدی؛ مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی قوه قضاییه در حاشیه بازدید از بیمارستان خیریه غیاثی تهران گفت: در گذشته اطلاعات جامعی از سمنها و خیریهها در دسترس نبود ولی با ترسیم ماموریتهای این اداره کل توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، موفق شدیم بانک اطلاعاتی نهادها و سمنها را در این معاونت ایجاد کنیم.
احمدی با اعلام اینکه تاکنون حدود ۱۷ هزار سمن و نهاد مردمی توسط قوه قضاییه شناسایی شدهاند بیان کرد: این تعداد سمن شناسایی شده حدود ۴۰ هزار فعالیت مختلف و تخصصی انجام میدهند، یعنی یک سمن ممکن است بیش از یک تا ۱۰ فعالیت را بهصورت تخصصی انجام دهد.
مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی قوه قضاییه افزود: خیریههای حوزه سلامت یکی از مجموعههایی هستند که اساساً در حوزه آسیبها بهصورت جدی فعالیت میکنند؛ زیرا یکی از آزاردهندهترین موضوعات برای مردم درمان بیماری است. عدهای توان و قدرت احیای سلامتی از دست رفته خود را ندارند و متوسل به خیریهها میشوند. بیماران پروانهای، کودکان سرطانی و در کل بیماریهای خاص از جمله آنها هستند که برخی از خانوادهها از عهده پرداخت آن بر نمیآیند یا خود بیمار و آن کودک هیچ سرپرستی برای تامین هزینهها ندارد؛ در این صورت خیریههای حوزه سلامت به کمک این عزیزان میآیند.
احمدی یکی از ماموریتهای دستگاه قضایی را شناسایی نقاط آسیبزا در کشور عنوان کرد و گفت: ما بهعنوان متولی استفاده از ظرفیتهای مردمی در دستگاه قضاء؛ موظف هستیم پس از شناسایی نقاط آسیبدیده و آسیبزا با کمک نهادهای مردمی و تولید محتوای آگاهیبخش در صدد رفع آن آسیبها قدم برداریم.
وی عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را به نوعی شبیه حلقه واسط بین نیازمندان و خیران دانست که میتواند با اشراف اطلاعاتی از سمنها و نیازمندان، به اقدامات خیرخواهانه جهت دهد.