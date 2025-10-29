تعطیلی برخی مراکز مراقبت در منزل

به گزارش ایلنا، خورشید وسکویی، در نشست پرستاری جامعه‌نگر افزود: در موضوع سند ملی سلامت جامعه، مراقبت در منزل مزایایی دارد. چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که مردم چه نفعی می‌برند. درست است که پرستار هم باید زیست خوب و نُرمالی داشته باشد، اما باید توجه داشت خدمات پرستاران در تعامل با مردم چه آورده‌ای دارد. در کنار نفع مردم است که پرستاران هم نفع خود را خواهند برد.

وی گفت: در کنار مردم و بیماران بودن شغل پرستاری است که این حرفه را متفاوت از دیگر مشاغل می‌کند. اگر قرار باشد فقط پول در بیاوریم، مسیرهای پول درآوردن بسیار زیاد است، ولی چیزی که اهمیت دارد این است که می‌خواهیم کاری کنیم که هزینه‌ای از جیب مردم کم شود و این فقط حرف نیست و اعتقاد ما است.

وسکویی افزود: همان طور که آموزش به خانواده در بسیاری از مواقع نه در تعرفه دیده می‌شود و نه آورده مالی برای پرستاران دارد، زمانی که پرستاران هوم کر به خانه افراد می‌روند و شروع به آموزش و توانمندسازی می‌کنند، نگران لحظاتی هستند که وقتی پرستار نیست چه اتفاقی ممکن است برای بیمار بیافتد. از همین رو حرفه پرستاری، حرفه‌ای است که برای حرمت و منزلت افراد و ارتقای زندگی افراد فکر می‌کند.

سرپرست دفتر ارتقا سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: موضوعات دسترسی عادلانه به خدمات، کوتاه کردن مدت اقامت بیماران، مشارکت خانواده و استقلال بیمار، کار بدون خطا، اصل نیکوکاری، اصل عدالت، اصول علمی و…، اصول حاکم بر مراکز مراقبت در منزل است.

وسکویی اضافه کرد: به رغم اینکه آئین‌نامه مراکز مراقبت در منزل بیش از سه دهه است که ابلاغ شده، اما بعضی از دفاتر به دلیل موانعی که وجود داشت با تعطیل شدند. در وزارت بهداشت این موضوع را پیگیری کردیم و به این سمت رفتیم که استانداردهای سختی که گذاشته شده است را حذف کنیم تا مراکز بتوانند خدمات خود را ارائه کنند.

وی بیان کرد: تا امروز ۱۷۵۲ مجوز فعال مرکز مراقبت در منزل صادر شده است. ۱۲۹۴ مرکز هوم‌کر فعال هستند و ۳۲۷ مرکز غیر فعال داریم. هر چند متأسفانه در سال گذشته به اندازه مراکز فعال بازدید نداشتیم و این نقصی است که باید برطرف شود.

سرپرست دفتر ارتقا سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: خوشبختانه توانستیم در سال‌های اخیر ابلاغ ۸ بسته خدمات پرستاری در منزل را از وزارت بهداشت دریافت کنیم. در موضوع بیمه‌ها هم به موضوع بسته‌ها اشاره خواهد شد. بسته‌های دیگری هم آماده است. به دلیل فرایندها ابلاغ آن کمی زمان‌بر است و امیدواریم به‌زودی ابلاغ شود.

وسکویی گفت: برای پیاده‌سازی سامانه مراکز هوم‌کر هم چندین فاز را پشت سر گذاشتیم و در نهایت برخی موارد وارد سامانه شده است و موارد دیگر هم به زودی وارد خواهد شد. با این سامانه به نظمی خواهیم رسید که در نهایت آیا خدمات بر اساس اصول هست یا خیر.

وی افزود: در موضوع تعرفه‌های خدمات پرستاری برای سال ۱۴۰۴ تغییرات خوبی در بسته‌ها انجام شد. در خدمات تک، ارزش نسبی عدد پایینی است که به آن اعتراض هم داریم، اما در بسته‌های ۶گانه تغییرات خوبی صورت گرفته که قدم خوبی است.

سرپرست دفتر ارتقا سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: از چالش‌هایی که امروز در مسیر مراکز مراقبت در منزل وجود دارد می‌توان به موضوع سختی مجوزهای مراکز، ناکافی بودن سیستم نظارت، فقدان اعتبار بخشی، تعدد حوزه‌های مرتبط با مراکز ارائه خدمات در منزل مانند موضوعات تسکینی، بالینی و…، تعرفه و پوشش مناسب بیمه‌ای خدمات و…، است.

وسکویی اضافه کرد: امیدواریم مراکز پرستاری جامعه نگر پلی میان نظام سلامت و مردم باشد. حس عشق و علاقه به‌مردم که از ابتدا در وجود پرستاران نهاده شده است و در همه سال‌های کاری آن را نشان دادند و در جنگ ۱۲ روزه همه‌گونه ثابت کردند پای کار کشور و مردم هستند. با هم می‌مانیم و می‌سازیم و با تلاش هم همه مسائل را با کمک یکدیگر حل می‌کنیم.

