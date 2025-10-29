خبرگزاری کار ایران
گوشت‌های عرضه‌شده در میادین شهرداری تنظیم‌بازاری یا یارانه‌ای نیست
کد خبر : 1706552
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توزیع روزانه میانگین ۱۰ الی ۱۵ تن گوشت منجمد بره نر در حدود ۲۰۰ بازار پایتخت خبر داد و گفت: این گوشت‌ها با کیفیت ممتاز و تأیید آزمایشگاهی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری‌زاده در توضیح بیشتر اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، با هماهنگی انجام‌شده با تجار، واردات گوشت منجمد از کشورهای مختلف از جمله مغولستان، استرالیا، روسیه و چند کشور دیگر در دستور کار قرار گرفته است. این گوشت‌ها، گوشت تنظیم بازاری یا یارانه‌ای نیستند و هیچ گونه ارز دولتی به آن‌ها تعلق نگرفته است، بلکه توسط تجار بخش خصوصی وارد کشور می‌شوند. 

وی با تأکید بر کیفیت بالای این محصولات افزود: گوشت‌های عرضه‌شده در میادین، از نوع گوشت بره نر و کاملاً درجه‌یک هستند و پس از انجام آزمایش‌های کنترل کیفی و تأیید سازمان میادین میوه و تره‌بار، در بازارها توزیع می‌شوند. 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار خاطرنشان کرد: روزانه میانگین ۱۰ الی ۱۵ تن گوشت منجمد در ۲۰۰ بازار سطح شهر تهران که کاربری پروتئینی دارند عرضه می‌شود. این اقدام در راستای افزایش تنوع عرضه و پاسخ به نیاز شهروندان برای دسترسی به گوشت باکیفیت انجام گرفته است. 

بر اساس گزارش سایت شهر، بختیاری‌زاده با اشاره به استقبال مطلوب شهروندان از این طرح گفت: در مدت کوتاهی از آغاز عرضه، استقبال بسیار خوبی از سوی مردم صورت گرفته و فروش گوشت منجمد وارداتی با قیمت مناسب و کیفیت بالا با رضایت عمومی همراه بوده است.

